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В Парламенте отклонили инициативу Минтранса по лицензированию такси

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- Виктория Гунгер
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Комитет ЖК отклонил инициативу Минтранса по лицензированию таксистов. Об этом в соцсетях сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он напомнил, что Министерство транспорта недавно "погорело" на коррупционных преступлениях.

- В ведомстве за последнее время пересажали многих начальников и сотрудников управлений, но, несмотря на это, они инициируют законопроект, которым хотят лицензировать службу такси. А лицензии – это коррупция. Ведь, чтобы получить эту лицензию или ускорить ее получение, надо часто платить "в карман". Удивительно, но люди не бояться, когда их ловят, а напротив, думают, о приумножении денег, - возмутился Бекешев.

Парламентарий отметил, что до его выступления почти никто из его коллег из ЖК законопроект не читал.

- Но после того, как я выступил, многие мои коллеги меня поддержали, и мы отклонили законопроект, - добавил Дастан Бекешев.

Напомним, комитет по экономической и фискальной политике сегодня рассмотрел инициативу Минтранса по лицензированию деятельности таксистов и служб такси.

В Минтрансе считают, что введение лицензирования обяжет водителей выполнять требования транспортного законодательства, обеспечит безопасность перевозки пассажиров и даст возможность проводить надлежащую работу по госрегулированию перевозочного процесса в целом, в комплексе с остальными видами пассажирского транспорта.

На сегодняшний день по действующему законодательству лица, занимающиеся частным извозом граждан, работают на основе патента, приобретенного в налоговой службе.


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URL: https://www.vb.kg/396090
Теги:
лицензия, парламент, транспорт, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Минтранском
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