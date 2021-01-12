Мигранты будут изучать русский язык перед приездом на заработки в Россию

Трудовые мигранты начнут изучать русский язык до отъезда на заработки в Россию. Проект по изучению языка запустило Управление МВД по миграции.

Обучение будет проходить на базе частных агентств занятости. Эти организации и раньше занимались подбором кадров, но с прошлого года стали обязательным фильтром для трудоустройства иностранцев в России. Новый проект в основном нацелен на центральноазиатские республики – Таджикистан и Узбекистан.

Граждане этих стран зачастую сталкиваются с языковым барьером. Для преодоления данной проблемы на базе агентств занятости они смогут пройти курсы обучения русскому языку и сдать экзамен. Кроме того, с января 2021 года желающие работать в России должны будут получить медицинскую справку. Пройти обследование можно в этих же центрах.

Цель проекта – избежать хаотичной трудовой миграции, организовать, с одной стороны, запросы на рабочие ресурсы работодателей, а, с другой, дать возможность иностранным гражданам найти официальную работу в РФ.

Планируется, что проект полноценно начнет работать с 1 июля.

Источник: media-mig.ru