Си Цзиньпин поздравил Садыра Жапарова с избранием Президента

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил свои поздравления Садыру Жапарову по случаю избрания Президентом Кыргызской Республики.

"Готов с Вами прилагать совместные усилия к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместного строительства "Одного пояса – одного пути" во благо наших стран и народов", - говорится в поздравительном сообщении.

Си Цзиньпин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и больших достижений на высоком государственном посту, стране – процветания, а кыргызскому народу – счастья.