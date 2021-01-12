Погода
$ 83.40 - 83.80
€ 101.00 - 102.25

Си Цзиньпин поздравил Садыра Жапарова с избранием Президента

115  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил свои поздравления Садыру Жапарову по случаю избрания Президентом Кыргызской Республики.

"Готов с Вами прилагать совместные усилия к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместного строительства "Одного пояса – одного пути" во благо наших стран и народов", - говорится в поздравительном сообщении.

Си Цзиньпин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и больших достижений на высоком государственном посту, стране – процветания, а кыргызскому народу – счастья.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396094
Теги:
выборы, Китай, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  