Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова.

Глава Республики Беларусь выразил уверенность, что деятельность нового президента КР на этом высоком государственном посту будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста суверенного Кыргызстана.

- Беларусь, оставаясь заинтересованным и ответственным партнером, готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей во имя процветания кыргызского народа, – отмечено в поздравительной телеграмме Лукашенко.