Садыра Жапарова пригласили в Лондон

Член парламента Великобритании, сопредседатель парламентской группы по продвижению торговли и экспорта лорд Джон Десмонд Уэверли поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова.

В своем поздравлении он отметил, что Кыргызстан важен для Соединенного Королевства и представляет собой ворота в Центральную Азию по Великому шелковому пути.

- Соединенное Королевство является крупнейшим торговым партнером Кыргызстана на Западе и четвертым по величине в общем объеме торговли после Китая, России и Казахстана. Я считаю, чтобы отразить это, необходимо существенное обновление наших двусторонних отношений, и я призываю Вас осуществить визит в Лондон в качестве одного из Ваших первоочередных приоритетов", - говорится в поздравительном послании.

Лорд Джон Уэверли также пожелал Садыру Жапарову успехов в государственной деятельности.