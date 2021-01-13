В Подмосковье ликвидируют нелегальный хостел для мигрантов

В городе Долгопрудном Московской области начались работы по сносу нелегального хостела. Его услугами в течение нескольких лет пользовались трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, в том числе Кыргызстана.

Как отметили в местных правоохранительных органах, иностранные рабочие часто снимают в округе жилье из-за низкой стоимости и близости к Москве, чем пользуются некоторые жители и предприниматели. Данное общежитие для мигрантов работало несколько лет. Трехэтажную постройку возвели на территории частного сектора в 2017 году с нарушениями земельного законодательства и противопожарной безопасности. Иностранцы, которые останавливались в этой гостинице, не вставали на миграционный и регистрационный учеты.

В свое время здание было признано самовольной постройкой. После длительной процедуры обжалования решение суда о сносе объекта вступило в конце минувшего года в законную силу. Несмотря на это, собственники постройки уклонялись от исполнения решения суда.

Тем не менее, работы наконец начались. В ходе их проведения была обнаружена незаконная врезка в газовую магистраль - за это владельцам грозит ответственность.

Сообщается, что вопросам борьбы с нелегальными гостиницами уделяют особое внимание в Московском регионе. И город Долгопрудный, расположенный в 18 километрах от Москвы, в этом плане входит в число проблемных пунктов.