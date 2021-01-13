Для трудовых мигрантов в России будет больше рабочих мест

В перспективе трудовым мигрантам станет проще получить легальный статус в России и найти работу, считает ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.

Ученый предсказывает медленное, но неуклонное изменение миграционных законов в сторону либерализации. Кроме того, на периферии, откуда россияне стремятся перебраться в большие города, будут появляться рабочие места, особенно в сфере сельского хозяйства.

Эксперт также отметил, что трудовым мигрантам станет проще получить разрешение на временное проживание или гражданство, так как число россиян трудоспособного возраста постепенно снижается.

Полетаев подчеркивает, что изменения произойдут не быстро. В ближайшей перспективе ситуация в сфере миграции не изменится. Труд иностранных рабочих останется востребованным, но при этом сохранится теневой сектор. Многие мигранты по-прежнему будут соглашаться работать неофициально и подвергаться разной степени эксплуатации.

Источник: media-mig.ru