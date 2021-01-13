Администрация горнолыжной базы соболезнует родным погибшего мальчика

Гибель 13-летнего мальчика - это первый летальный случай на горнолыжной трассе Каракола с 2006 года. Об этом сообщает администрация горнолыжной базы и выражает соболезнования родным и близким погибшего Санжара.

Напомним, 12 января на трассе горнолыжной базы Каракол произошел несчастный случай, повлекший за собой смерть ребенка 2007 года рождения.

"Этот участок трассы является сложным и здесь могут совершенствовать технику только уверенно катающиеся лыжники и сноубордисты. На картах склонов этот участок обозначен как сложный, перед началом трассы стоит предупредительная табличка "Крутой спуск".

Вероятно, при спуске мальчик потерял контроль скорости, не смог справиться с управлением и врезался в ель, которая растет вместе с тысячами других вдоль трасс. От полученных травм мальчик скончался на месте. Трассы горнолыжной базы Каракол проходят по просеке среди леса, и оградить все елки не представляется возможным", - отмечают в администрации горнолыжной базы.

При этом информируют, что защитными матами закрыты опоры канатных дорог на трассе "школьник" и "промежуточной", в местах где происходит обучение и катается много начинающих лыжников и сноубордистов.

В нескольких местах на территории горнолыжной базы Каракол и на посадке на "западный" подъемник размещены информационные щиты и таблички с правилами поведения на склонах, правилами пользования канатной дорогой, указатели, информационные и запрещающие знаки. На посадке есть таблички:

"Посадка без горнолыжного снаряжения запрещена", "Детям до 12 лет подъем без родителей запрещен", "Детям без сопровождения взрослых подъем запрещен".

"Горные лыжи, сноубординг и другие виды активного зимнего отдыха могут стать причиной травматизма и серьезного вреда здоровья. В целях безопасности и сохранения здоровья вас и окружающих вас людей просим соблюдать правила поведения на склонах, рекомендованные международной федерацией горных лыж FIS", - призывают в администрации, - "Правило №2 звучит так - Контроль скорости и направления движения:

"Лыжник или сноубордист должен двигаться управляемо. Его скорость и способ спуска должны соответствовать его личным возможностям, преобладающим условиям: склону, снегу, погоде и количеству народа на склоне. Вы должны иметь возможность, в случае необходимости, остановиться в любой момент". Несоблюдение настоящих правил может привести к серьезным травмам!".

Администрация горнолыжной базы Каракол выражает соболезнования родным и близким погибшего мальчика Санжара. По предварительным данным УВД Иссык-Кульской области, гибель произошла из-за несоблюдения правил техники безопасности при катании на лыжах и инцидент классифицирован как несчастный случай.

Также в администрации базы опровергли информацию из видео молодых людей по этому поводу, распространяемое в соцсетях.

- Горнолыжной базы "Каприз" не существует, есть только горнолыжная база Каракол. А "Каприз" - это отель, и он находится на территории горнолыжной базы;

- На видео не восточная трасса, а западная трасса;

- О том что "здесь самый опасный спуск, который травмирует людей и уносит их жизни в течение нескольких лет", что здесь "именно на этой территории в течение нескольких лет калечатся и умирают люди": На горнолыжной базе Каракол с 2006 года это первый летальный случай на горнолыжной трассе.