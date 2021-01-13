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Самаре Каримовой могут вернуть должность директора музыкального училища

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- Бакыт Басарбек
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Эстрадная певица Самара Каримова вновь может быть назначена директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Об этом сообщает издание kompromiss.kg.

По данным СМИ, певица ранее подала в суд на Минкультуры.

"Меня уволили незаконно. Я подала в суд на министерство и выиграла дело. Суд вынес официальное решение. Теперь министр обязан назначить меня директором музыкального колледжа имени Ниязалы", - процитировало издание слова Каримовой.

Напомним, что в 2018 году Самара Каримова была назначена директором школы имени Ниязалы Борошева в Оше, но была уволена министром Азаматом Жаманкуловым из-за протеста общественности.

До этого в июле 2017 года Самару Каримову назначили директором музейного комплекса "Сулайман Тоо" в Оше, но общественность возмутило, что должность получила 27-летняя девушка, не обладающая опытом работы в нужной сфере. На следующий день певица оставила пост по собственному желанию.


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URL: https://www.vb.kg/396118
Теги:
суд, школа, Кыргызстан, артисты эстрады
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