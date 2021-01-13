Самаре Каримовой могут вернуть должность директора музыкального училища

Эстрадная певица Самара Каримова вновь может быть назначена директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Об этом сообщает издание kompromiss.kg.

По данным СМИ, певица ранее подала в суд на Минкультуры.

"Меня уволили незаконно. Я подала в суд на министерство и выиграла дело. Суд вынес официальное решение. Теперь министр обязан назначить меня директором музыкального колледжа имени Ниязалы", - процитировало издание слова Каримовой.

Напомним, что в 2018 году Самара Каримова была назначена директором школы имени Ниязалы Борошева в Оше, но была уволена министром Азаматом Жаманкуловым из-за протеста общественности.

До этого в июле 2017 года Самару Каримову назначили директором музейного комплекса "Сулайман Тоо" в Оше, но общественность возмутило, что должность получила 27-летняя девушка, не обладающая опытом работы в нужной сфере. На следующий день певица оставила пост по собственному желанию.