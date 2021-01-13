Галина Кетова про 2021 год: Придется заново завоевывать зрителя

Актриса, руководитель "Gala театра" и экс-депутат от партии "Биримдик" Галина Кетова выразила уверенность, что этот год принесет театру обновление. Своим мнением она поделилась с "ВБ".

- 2021 год принесет театру обновление. Очень сложно дался карантин, творческий человек не может без зрителя, театр не может существовать в изоляции. Мы искали новые формы, пытались освоить дистанционные форматы. Артисты очень соскучились по зрителям, и я уверена, что в следующем году обязательно появятся новые роли, найдутся интересные решения.

Есть такой театральный термин - "предлагаемые обстоятельства". Те обстоятельства, в которые мы все попали, не могут пройти бесследно. Произошли большие изменения, поменялись ориентиры, люди осознали, что можно прожить без многих вещей, к которым привыкли. Но зато на первый план вышли вечные ценности - друзья и семья. До пандемии мы будто участвовали в гонках за успехом, материальными благами и потеряли радость от общения и пребывания в семье. А театр всегда отражает вопросы, которые волнуют современников.

Есть и отрицательные моменты. Многие потеряли работу и не имеют сейчас финансовой возможности, чтобы тратить деньги на зрелище. Придется заново завоевывать зрителя. "Gala театр" задумал несколько постановок: в феврале состоится премьера ближайшей, которая задаст вопросы о жизни и смерти, творчестве, жизненном пути человека, - сказала она.