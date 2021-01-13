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Россиянки могут частично заменить мигрантов на стройках РФ

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- Евгений Денисенко
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Нехватку мигрантов на российских стройках можно будет частично восполнить россиянками. Так считают некоторые эксперты, ссылаясь на новый приказ Министерства труда и социальной защиты РФ.

Данный документ, положения которого вступили в силу с 1 января 2021 года, в четыре раза сокращает перечень запрещенных для женщин специальностей. И открывает доступ к более 30 новым профессиям, сообщают российские СМИ.

Например, из действовавшего ранее запретительного перечня исключен ряд ремонтно-строительных работ, в частности, таких, как крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ.

Вместе с тем, строительным организациям по-прежнему нельзя привлекать женщин для выполнения работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную. Обязательно соблюдение установленных для таких случаев норм предельно допустимых физических нагрузок для женщин.

По словам главы Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, в строительной отрасли cегодня наметилось некоторое уменьшение гендерного дисбаланса. "В последних конкурсах профмастерства от НОСТРОя и WorldSkills (международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру – VB.KG) призовые места в той же дисциплине "Сварка", которое считалось исконно мужским делом, три года подряд брали девушки. Однако говорить о том, что эта норма позволит заменить мигрантов - наверное, нет. Просто стройка становится более высокотехнологичной и на стройке становится работать под силу и женщинам", - говорит Глушков. Хотя не исключает, что женщины вполне могли бы восполнить нехватку мигрантов на отделочных работах.

Между тем, из-за пандемии и связанных с ней ограничений рынок труда в России переживает сейчас определенные проблемы. Особенно они характерны для ряда отраслей, в том числе строительной. Уже 50 российских регионов заявили, что испытывают нехватку рабочих, что связано как раз с массовым оттоком трудовых мигрантов.

По словам вице-премьера Марата Хусунуллина, курирующего данную отрасль, стройплощадки страны из-за пандемии и закрытия границ не досчитались 1,5 миллиона мигрантов, которые, выехав из России, не смогли потом вернуться в нее. Министерство строительства и ЖКХ РФ внесло в правительство предложение об организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских строительных объектах. Именно в строительстве и ЖКХ традиционно было занято и немало приезжих из Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/396122
Теги:
миграция, Кыргызстан
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