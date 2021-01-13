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Юная активистка Тунберг запечатлена на первых шведских марках 2021-го

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- Александр Тузов
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Изображение 18-летней экологической активистки Греты Тунберг появится завтра, 14 января, на первых в этом году марках Швеции.

Об этом со ссылкой на почтовую компанию Postnord сообщили разные авторитетные мировые СМИ, в том числе популярный в Бишкеке французский телеканал Euronews и российский ТАСС.

- Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологическая проблема актуальна уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг, - отмечено в сообщении шведской почты.

Рисунок для марки выполнен Хеннингом Тролльбеком. На нем Грета в желтом плаще стоит на скале на фоне голубого неба с разноцветными облаками и смотрит на ласточек.

Помимо изображения Греты, на новых марках также использованы мотивы флоры и фауны шведской природы. На трех марках будет – шведский город Гетеборг. Цена каждой марки составит 12 крон ($1,4) за штуку.

Тунберг известна как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она номинировалась на Нобелевскую премию мира 2019 и 2020 годов, отмечена рядом других наград. Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

23 сентября 2019 года Грета с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, "это деньги и сказки про экономический рост". На речь активистки отреагировали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Как цитирует ТАСС, президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления в ООН эко-активистки Тунберг и осуждает использование детей и подростков в чьих-то интересах.


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URL: https://www.vb.kg/396125
Теги:
Владимир Путин, Ангела Меркель, награда, премия, связь, Швеция, экология, Дональд Трамп, природные катаклизмы, ООН, СМИ
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