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Халтмаагийн Баттулга поздравил Садыра Жапарова с победой

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- Бакыт Басарбек
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР.

"В настоящее время отношения и сотрудничество между Монголией и Кыргызской Республикой, основывающиеся на общих ценностях, таких как история, культурные традиции, демократия, права и свободы человека, становятся все более крепкими. Полностью уверен в продолжении тесного сотрудничество с Вами в деле расширения и углубления этих отношений", - говорится в поздравительном послании.

Халтмаагийн Баттулга пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и больших успехов в работе, а дружественному народу Кыргызстана - процветания и всего наилучшего.


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URL: https://www.vb.kg/396127
Теги:
Монголия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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