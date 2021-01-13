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В Бишкеке повысят тариф на проезд, если решение примет БГК - вице-мэр

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- Екатерина Улитина
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Повышение тарифа за проезд будет, если соответствующее решение примут депутаты Бишкекского городского кенеша. Об этом в ходе встречи городских служб с руководителями частных фирм-перевозчиков и водителями сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

Водители попросили повысить стоимость проезда на городских микроавтобусах, ведь стоимость горюче-смазочных материалов, запасных частей значительно выросла.

По закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш. Однако для начала проект постановления должен поступить на рассмотрение депутатов от мэрии.

Азиз Алымкулов отметил, что вопрос должен быть решен поэтапно согласно регламенту и правового поля. Проект должен пройти экспертизу, анализ регулятивного воздействия в соответствующих органах, получить заключение профильной комиссии, самое главное вопрос должны рассмотреть горожане на общественных обсуждениях.

Вице-мэр попросил водителей общественного транспорта воздержаться от протестов, так как общественный транспорт должен работать бесперебойно.

Управление городского транспорта и другие уполномоченные службы рассмотрят ответственность компаний-перевозчиков в случае нарушения интервала или расписания выхода транспорта на линии.

Также Азиз Алымкулов предупредил, что в случае срыва работы общественного транспорта, столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами в вопросе выдачи лицензий в рамках Закона КР.

Напомним, водители маршрутных такси просят поднять тариф на проезд с 10 до 15 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/396129
Теги:
мэрия, тарифы, Кыргызстан, общественный транспорт
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