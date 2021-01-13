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"Супруга Курсана Асанова потеряла сознание на допросе"

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- ВБ
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Супруга кандидата в президенты Курсана Асанова потеряла сознание в ГКНБ и ее увезли в реанимацию. Об этом заявила правозащитница Токтайым Уметалиева в своем обращении к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, опубликованное в соцсетях.

По ее словам, она до сих пор в реанимации.

"Требую от Вас, взять под личный контроль заявление в отношении супруги Асанова, и передать его на рассмотрение другому следователю отделу, в целях беспристрастности. Я требую уволить следователя и руководителя отдела и привлечь их к правовой ответственности, - заявила Уметалиева.

Напомним, по данным ГКНБ, супруга Курсана Аснова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

"Установлено, что она в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более 5 млн. долларов США для ведения общего бизнеса, которую отказывается возвращать", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/396133
Теги:
ГКНБ, Курсан Асанов, Токтайым Уметалиева, Кыргызстан
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