"Супруга Курсана Асанова потеряла сознание на допросе"

Супруга кандидата в президенты Курсана Асанова потеряла сознание в ГКНБ и ее увезли в реанимацию. Об этом заявила правозащитница Токтайым Уметалиева в своем обращении к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, опубликованное в соцсетях.

По ее словам, она до сих пор в реанимации.

"Требую от Вас, взять под личный контроль заявление в отношении супруги Асанова, и передать его на рассмотрение другому следователю отделу, в целях беспристрастности. Я требую уволить следователя и руководителя отдела и привлечь их к правовой ответственности, - заявила Уметалиева.

Напомним, по данным ГКНБ, супруга Курсана Аснова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

"Установлено, что она в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более 5 млн. долларов США для ведения общего бизнеса, которую отказывается возвращать", - говорится в сообщении ведомства.