Легких экзаменов по русскому языку в РФ для иностранцев больше не будет

Вузы и преподаватели могут получить внушительный штраф за нарушения при принятии у иностранцев экзаменов по русскому языку и истории. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент Владимир Путин.

Новые статьи Кодекса вступят в силу летом 2021 года. С этого времени будут штрафовать за нарушения при организации и проведении экзаменов, игнорирование сроков хранения информации о них, за неправильные расчеты стоимости теста и несоблюдение правил выдачи сертификатов. Кроме того, будут наказывать рублем за слишком легкие задания на тестах. Занижение требований к минимальным знаниям повлечет для вузов штраф до полумиллиона рублей. Преподавателя могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, испытания на знание русского языка и истории проходят иностранцы, которые хотят жить и работать в России. Принимают экзамены несколько аккредитованных учебных заведений. Неоднократно звучало мнение, что тестирование иностранцев проходит формально, в итоге многие мигранты не знают русского языка даже на элементарном уровне.