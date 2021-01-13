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Должностные лица ГАООСиЛХ нанесли ущерб государству в 7,3 млн сомов

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- Оксана Гут
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Должностные лица ГАООСиЛХ нанесли ущерб государству более чем в 7 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной Прокуратуры КР.

В ходе проведения проверки в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики установлено, что в период с 2018 по 2020 годы ответственными должностными лицами указанного ведомства в нарушении требований законодательства об охране окружающей среды, при выдаче физическим и юридическим лицам специальных разрешений не в полной мере взыскивались установленные законодательством ставки платы за сбор лекарственных растений, которые в последующем вывозились в другие страны.

В результате незаконных действий должностных лиц ГАООСиЛХ государству причинен ущерб в размере 7 290 366 сомов.

В связи с чем, 4 января Генеральной прокуратурой КР материалы проверок зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, по которому начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/396136
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ, уголовное дело, ущерб
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