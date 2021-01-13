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Президент Ирана поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

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- Оксана Гут
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Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова.

"Я надеюсь, что ваша страна ускорит этапы развития, прогресса и общественного благосостояния во время вашего президентства, и что благодаря очень хорошему сотрудничеству между двумя странами Исламская Республика Иран и Кыргызская Республика будут и дальше развивать свои двусторонние отношения, максимально используя свои экономические возможности", - говорится в поздравительной телеграмме.

Он пожелал Садыру Жапарову здоровья и успехов, а народу Кыргызстана благополучия и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/396138
Теги:
выборы, Иран, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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