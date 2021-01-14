Погода
$ 83.80 - 84.20
€ 101.00 - 102.25

Генсек ШОС Владимир Норов поздравил Садыра Жапарова с победой

164  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР.

"Ваша убедительная победа на выборах и избрание главой государства говорит о всецелом доверии к Вам и намеченному курсу на дальнейшее всестороннее развитие и укрепление кыргызской государственности, поступательной модернизации экономики, повышения уровня благосостояния граждан Кыргызской Республики", - говорится в поздравительном послании.

Владимир Норов выразил уверенность в том, что жизненный и профессиональный опыт, активная деятельность Садыра Жапарова будут способствовать высоким достижениям в сфере внешней политики, а также росту авторитета и роли Кыргызской Республики на мировой арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396146
Теги:
выборы, Садыр Жапаров, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  