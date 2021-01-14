Генсек ШОС Владимир Норов поздравил Садыра Жапарова с победой

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР.

"Ваша убедительная победа на выборах и избрание главой государства говорит о всецелом доверии к Вам и намеченному курсу на дальнейшее всестороннее развитие и укрепление кыргызской государственности, поступательной модернизации экономики, повышения уровня благосостояния граждан Кыргызской Республики", - говорится в поздравительном послании.

Владимир Норов выразил уверенность в том, что жизненный и профессиональный опыт, активная деятельность Садыра Жапарова будут способствовать высоким достижениям в сфере внешней политики, а также росту авторитета и роли Кыргызской Республики на мировой арене.