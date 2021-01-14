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Камчыбек Ташиев оправдывает ожидание людей

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- ВБ
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Власти Кыргызстана, пришедшие к руководству после событий 5 октября, начали решительную борьбу с коррупцией, которая глубоко пустила корни во всех сферах жизни. В частности, простые люди давно уже говорят о коррупции на таможне и других органах. Однако в последние годы сокрытие таких правонарушений стало обычным явлением.

В свою очередь новое руководство страны предприняло решительные шаги по искоренения коррумпированных сотрудников и наведению порядка в таможенных органах.

Например, главный инспектор группы таможенного оформления Юго-Западной таможенной службы Государственной таможенной службы был задержан при получении взятки в размере 1 тысячи долларов США.

По данным Госкомитета национальной безопасности, задержанный 48-летний К.М.А. вымогал у индивидуального предпринимателя деньги за транзит грузового автотранспорта по территории Кыргызстана. При этом интересно, что вымогателем оказался брат депутата Жогорку Кенеша Сагындыка Келдибаева. Когда еще родственников или друзей депутатов и министров задерживали за подобную противоправную деятельность?

Это всего лишь одно проявление того, когда деньги, которые должны были пойти на пенсии и зарплаты пенсионеров, учителей, врачей и госслужащих, уходили в "левые" карманы таких коррумпированных чиновников.

Если говорить, что случай с вымогательством родственником депутата Келдибаева - лишь капля в море, то можно не сомневаться, что вся основная работа еще впереди.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев твердо заявил: "Отныне коррумпированные люди не смогут чувствовать себя вольготно!".

Если верить этим словам, то тот факт, что брата депутата поймали с поличным при получении взятки в размере 1000 долларов, а он выплатил ущерб государству стократно т.е. 100 000 (сто тысяч) долларов и помещен под домашний арест, означает, что со всеми коррумпированными лицами будут впредь жестко бороться.

Безусловно эти действия главы ГКНБ Камчыбека Ташиева поддерживаются народом. В этой связи он является надежной опорой своему другу, избранному президенту КР Садыру Жапарову, который также заявил о беспощадной борьбе с коррупцией в стране.


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URL: https://www.vb.kg/396148
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, коррупция, Кыргызстан
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