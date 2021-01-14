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Гербу КР – 27 лет: Генерал Дубанаев поделился историей создания госсимвола

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- ВБ
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27 лет назад – 14 января 1994 года депутаты Жогорку Кенеша своим постановлением утвердили один из государственных символов независимой Кыргызской Республики – Государственный герб. Как создавался и принимался герб? Один из соавторов герба – генерал-майор милиции запаса Садырбек Дубанаев рассказал историю создания и принятия государственной символики:

"У многих граждан возникает вполне резонный вопрос: "Как милиционер мог нарисовать художественное произведение?" Конечно же, я не профессиональный художник, художником был директор Нарынской детской художественной школы Асейин Абдраев. Свою заслугу вижу в том, что выступил инициатором разработки государственного символа, убедил и настроил художника на творчество, вносил правки и корректировки в разработанные им эскизные проекты, вдохновлял художника идеями, своевременно узнавал мнения депутатов парламента и конкурсной комиссии об их идеях и предпочтениях и доводил их до художника. Думаю, наша обоюдная работа в комплексе дала ожидаемые результаты.

История нашего знакомства с художником детской художественной школы г. Нарына, ныне покойным Абдраевым начиналась с разработки символики Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в 1992 году.

Тогдашний Министр внутренних дел генерал-майор Молдашев объявил своим приказом конкурс и поручил всем начальникам областных и районных подразделений ОВД принять активное участие в разработке ведомственной символики. Мною было озвучена просьба личному составу Нарынского УВД найти хорошего художника для участия в конкурсе по разработке эмблемы МВД. Тогда начальник экспертно-криминалистического отделения УВД, подполковник милиции Жанузаков привел ко мне художника Асейина Абдраева. К сожалению, а может и к счастью, разработанный нами эскиз ведомственного знака МВД в конкурсном отборе занял лишь второе место, художник был поощрен приказом МВД денежной премией.

К моменту объявления конкурса на государственную символику, я был одновременно депутатом "Легендарного парламента" от Акмоюнского округа Ат-Башинского района Нарынской области и посчитал, что нарынчане тоже должны принять активное участие в таком важном историческом деле. Пригласив художника Асейина Абдраева к себе в кабинет, я предложил ему поучаствовать в конкурсе на разработку Государственного герба, однако он отнесся к этому скептически. В начале сомневался - "в республике столько именитых художников, куда нам с ними тягаться" - ответил он. Мне удалось настоять на своем, уговорить его. Работа над гербом заняла целых два года.

В комиссию по государственной символике "Легендарного парламента" вошли 21 депутат, председателем был известный писатель Казат Акматов. Флаг был принят Жогорку Кенешем 3 марта 1992 года, а по гербу дискуссии длились 2 года, вплоть до 14 января 1994 года.

Всего со всей республики поступило 2 234 работ-эскизов герба. Конкурсный отбор проходил в Музее изобразительных искусств им Г. Айтиева, все эскизы были вывешены на всеобщее обозрение. Простые люди имели возможность оставлять свои письменные отзывы. Следует отметить, что наш эскиз под наименованием "Нур-19" набрал много хороших отзывов, при проведении нескольких отборочных конкурсных туров. Поэтому конкурсная комиссия выбрала этот наш эскиз герба в числе других 5 эскизов.

Разработанные нами эскизы шли под девизом "Нур", дело в том, что на номерах автотранспорта Нарынской области в то время красовалась надпись "Нур", поэтому и мы решили свои проекты именовать этим названием.

Всего нами было создано 53 эскизных варианта герба. Какие только идеи на первоначальном этапе не приходили ко мне в голову и что только не рисовал художник.

Мы с Абдраевым изучили все книги по геральдике, проанализировали символы других стран. Все обсуждаемые идеи художник реализовывал на бумаге. Поначалу, основным художественным компонентом был орел. Орел, держащий в лапах копье. Орел, держащий тундук юрты, или коокор (кожаный сосуд для кумыса).

Все эти варианты впоследствии нами были отвергнуты, аксакалы Ат-Башинского и Кочкорского района увидев эскизный проект, заметили, что тундук не может быть в нижней части композиции герба, его надо переместить наверх, так как в народе было ругательство "тундугун тушкур", а орел и копье придавали нашей композиции некоторую агрессивность.

Стремясь нарисовать миролюбивого орла мы "дорисовались" до белого сокола. Впоследствии поняли, что сами не осознавая того, нарисовали "Ак-шумкара нашего легендарного предка Манас ата"! На заднем фоне сокола была изображена гряда наших величественных гор "Ала Тоо", на изображении озера Иссык-Куль настоял я, так как вырос на берегу озера.

В верхней части композиции герба первоначально нашли отражение очертания мусульманских символов, это была задумка художника, так как, по его мнению, мы должны были уйти от советских символов: серпа, молота и красной звезды.

Помнится, что на эскизах художник постоянно рисовал надпись "Кыргызстан" и только после моих нескольких замечаний и споров, в ходе которого я предъявил ему Конституцию, принятую в 1993 году, Асейин согласился переделать надпись на "Кыргыз Республикасы".

К концу 1992 года у нас уже появилось несколько серьезных проектов-эскизов. Депутаты "Легендарного парламента", которым в кулуарах я показывал эскизы, внимательно осмотрев все проекты, остановили взор на одном проекте с изображением сокола Манаса и отметили, что это действительно находка. Не одобрили они лишь пририсованные сверху гор мусульманские символы и отметили, что хотели бы видеть в кыргызском гербе встающее из-за гор яркое солнце с большими золотистыми лучами, они по задумке должны согревать нашу землю, а также подвергли критике нарисованные горы и озеро, назвав горы неестественными и похожими на айсберг, а цвет озера несвойственным нашему озеру.

Возвратившись из поездки, я рассказал художнику о мнениях народных избранников. Вдохновившись этим, художник разработал новый эскиз герба округлой формы и сказал, что оно будет в виде иллюминатора самолета, мне эта идея понравилась. Председатель комиссии Акматов как-то раз высказывался, что все наши эскизы какие-то продолговатые и овальные, не приспособлены для печати государственных органов, это его замечание также было принято к сведению.

Именно после этого мы с Асейином Абдраевым сосредоточились только на одном, этом эскизном варианте, в дальнейшем не отходили от идей, воплощенных в нем.

Разработанные эскизы мы старались показать, как можно большему количеству людей, выслушать их замечания, собрать и аккумулировать идеи. Эскизы обсуждались в коллективе художественной школы, возглавляемой А. Абдраевым, сотрудниками возглавляемого мной областного УВД. Носил я эскизы на обсуждение на коллегию МВД, на котором дельные предложения давали и наши генералы. Среди них Бубель, к примеру. Эскизы неоднократно обсуждались среди депутатов "Легендарного парламента".

Большой вклад в изучение мнений жителей Нарынской области по разработанным нами эскизам и получению дельных предложений, оказал известный журналист, корреспондент Нарынской телестудии КТРК Болокбай Шеримбеков.

В один из дней, когда комиссия выставила вышедшие в финал 5 эскизов гербов в холле Белого дома, мною была получена критика на наш эскиз герба от уважаемых депутатов "Легендарного парламента", представителей Ошской области Айкокул Мырзыкаримовой, Азима Карашева, Эркинбая Кочкорова и других. По их мнению, в эскизе не был представлен колорит юга республики. Размышляя над решением этой проблемы с художником пришли к мнению, что нужно нарисовать хлопок, олицетворение нашего юга, тем более депутаты отмечали, что на советском гербе Киргизской ССР хлопок был нарисован наряду с колосьями пшеницы.

Обсуждали разработанные эскизы также в кругу семьи. Мой старший сын Бакыт однажды заметил, что у изображенного сокола лапы похожи на "окорочка", вроде бы у всех птиц должны быть шпоры. После этой критики мы с художником специально ездили к сокольничим посмотреть на форму ноги сокола и внесли соответствующие коррективы.

Именно этот вариант "Нур-19" был утвержден комиссией в числе пяти лучших. Из 350 депутатов парламента, 284 голосами наш вариант эскиза выиграл...

Авторами герба являемся не только мы двоем Асейин Абдараев и Садырбек Дубанаев. Авторами по праву можно назвать весь народ Кыргызстана, всех тех, кто делился с нами идеями, советовал, критиковал нас, оставлял отзывы в Музее изобразительных искусств. Начиная от Президента, депутатов "Легендарного парламента", конкурсной комиссии по отбору эскизов герба, Спикера Жогорку Кенеша, ряда генералов – членов коллегии МВД, коллектива Нарынского УВД, вплоть до моего водителя Салморбека, который неоднократно отвозил Асейина Абдраевана на конкурс из Нарына в Бишкек. Всем им я безмерно благодарен!

С покойным художником Асейином Абдраевым нас связывали долгие годы дружбы. На радостях в том же 1994 году, в честь меня он назвал родившегося сына Нургеном, производное от символа "НУР" и сокращенное "ГЕН" от высшего генеральского звания, которое было мне присвоено Президентом по представлению Жогорку Кенеша.

Таким образом Ак-шумкар (сокол) нашего предка Манаса стал символом солидарности, дружбы и спокойствия в стране. Горы Ала-Тоо и жемчужина озеро Иссык-Куль олицетворяют красоту и гордость нашей республики. Восходящие из-за гор золотистые лучи солнца олицетворение доброты и тепла нашей земли. Герб отражает северную и южную части страны, по бокам герба изображены белый хлопок, который растет только на юге республики, и стилизованные колосья пшеницы, они отражают Сары-Өзөн.

Герб содержит 4 основных элемента – Ала-Тоо, Иссык-Куль, Ак-Шумкар и колосья пшеницы с хлопком. Цветов в гербе тоже 4 – голубой, белый, золотисто-желтый и коричневый. В каждом из элементов герба семь составляющих, семь - это любимая цифра в нашем народе и оно имеет особое значение. К примеру, Ала-Тоо в гербе имеет семь вершин, Бөксө-Тоо – тоже семь. У белого сокола по семь перьев с каждой стороны, хлопка с листьями тоже по семь.

В прошлом году среди депутатов Жогоку Кенеша и членов Правительства журналисты проводили опрос и спросили, "Какие изображения имеются на государственном гербе Кыргызской Республики?". К сожалению, многие из них ошиблись, назвав Ак-шумкара Манаса ата – орлом. Многие люди критикуя герб, говорят "слишком хлипок наш орел", забывая, что на гербе вовсе не орел, а сокол.

Авторы государственных символов, их семьи и близкие горды тем, что имели отношение к созданию государственных символов, это наш подарок нашему кыргызскому народу. Пользуясь случаем, хочу пожелать всему нашему народу, сотрудникам МВД благополучия, процветания и здоровья! Пусть наш флаг, герб и гимн греют душу наших людей в республике и за рубежом. Пусть нравственность и патриотизм нашей молодежи крепнет!"


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URL: https://www.vb.kg/396150
Теги:
МВД, праздник, Кыргызстан, герб
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