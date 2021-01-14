"Митингов не должно быть". Жапаров дал интервью российским СМИ

Победивший на президентских выборах кандидат Садыр Жапаров в интервью российскому телеканалу Россия-24 рассказал какие меры будут предприняты для развития экономики республики и поделился мнением о своих оппонентах по президентским выборам.

- Чтобы поднять экономику страны сначала надо уничтожить коррупцию. Мы должны бороться с коррупцией. У нас уже есть первые результаты. Если сравнивать таможенные сборы за май-июнь прошлого года, то мы уже в два раза увеличили таможенные поступления от импорта. Если в мае поступило 1,5 млрд сомов, в ноябре - 3,7 млрд сомов. Во-вторых, чтобы поднять экономику мы должны разрабатывать внутренние ресурсы. Я сделал ревизию и стало ясно, что 96% месторождений разрабатываются частными компании, у государства нет ни одного процента. В будущем государство будет разрабатывать месторождения на 100%. Вот тогда мы поднимем экономику, - сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что кыргызстанцы поддержали президентскую форму правления, так как видели, что в течение последних 30 лет фактически никто в стране не нес ответственность за решения - ни президент, ни правительство, ни парламент. Люди хотят, чтобы была четкая ответственность у конкретного человека.

Кроме того, Жапаров высказал свое мнение о своих оппонентах на выборах.

-Мы люди разные, кто-то имеет прямую связь с Россией, кто-то связан с Западом и США. Мы демократическая страна. Многие хотели очернить меня, снять меня с предвыборной гонки, но у них не получилось. Но, мы будем уважать их мнение. У нас в стране демократия, - сказал он.

При этом Садыр Жапаров подчеркнул, что меньшинство должно уважать решение большинства.

- Народ устал от волнений и он сделал свой выбор, поэтому митингов не должно быть. Так как меньшинство должно уважать решение большинства. В ближайшее время будет принята новая Конституция, будут приняты новые законы. Потом пройдут парламентские выборы. Примерно до 1 июня мы должны закончить все политические процессы, без митингов и недовольств, - продолжил Садыр Жапаров.

Он добавил, что после победы на выборах чувствует на себе большую ответственность.

- На мне сейчас очень большая ответственность. Скажу честно, даже по ночам не спится. В ночь после выборов вообще не спал: думал о судьбе народа, о судьбе государства, об экономике, - заключил он.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по избранию формы правления. Садыр Жапаров набрал 80% голосов, столько же проголосовали за президентскую форму правления.