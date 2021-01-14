Жестоко убивал и грабил пенсионеров. Задержан подозреваемый в убийстве

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемого в двойном убийстве. Мужчина признался, что тело первой жертвы он сжег, вторую жертву он просто оставил в квартире и ушел.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что 2 января 2021 года примерно в 17:30 часов в квартире многоэтажного дома по проспекту Чингиза Айтматова был найден труп пожилого мужчины. На теле 73-летнего гражданина К.А. имелись множественные ножевые ранения в области груди.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 130 (Убийство) УК Кыргызской Республики.

"Для раскрытия тяжкого преступления была создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и оперативников столичной милиции. В ходе проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, а также отработки различных версий и возможных событий преступления, оперативники криминальной милиции УВД Первомайского района и ГУВД г.Бишкек выявили предполагаемого убийцу, установили его местонахождение и во время реализации оперативной информации задержали подозреваемого в совершении убийства, им оказался ранее судимый гражданин Ш.И. 1980 года рождения", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Задержанный признался, что вечером 29 декабря, вошел в квартиру жертвы и с целью завладеть денежными средствами, несколько раз ударил К.А. ножом в область груди. Обыскав квартиру он не нашел денег и забрал банковскую карту убитого. Далее, Ш.И. в ходе воспроизведения показал, где спрятал орудие убийства - кухонный нож, который был обнаружен под будкой ремонта обуви по проспекту Ч.Айтматова, а также ключи от квартиры убитого, которые он выкинул в кусты.

В процессе расследования и оперативных мероприятий, задержанный Ш.И. признался еще в одном убийстве. Жертвой стала гражданка Г.Н. 1953 года рождения, которая с октября 2020 года числилась пропавшей без вести.

"Было установлено, что задержанный Ш.И. в конце октября 2020 года с целью завладения денежными средствами, нанес несколько ударов деревянным поленом в область головы женщины по имени "Н.". Жертва проживала в селе Сокулук по улице Фрунзе в частном доме, от полученных травм она скончалась на месте. После убийства, нападавший вывез ее труп в горы выше села Белогорка, облил растворителем и сжег тело женщины. При проведении воспроизведения, подозреваемый Ш.И. показал место сожжения трупа. На месте сожжения были обнаружены обгоревшие человеческие останки", - сообщает ГУВД Бишкека.

Подозреваемый в совершении двух убийств, в порядке статье 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.