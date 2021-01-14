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В этом году кыргызстанцев призвали отказаться от крещенских купаний

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- Оксана Гут
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Бишкекская и Кыргызстанская епархия призывает граждан отказаться в этом году от крещенских купаний из-за коронавируса.

"Во избежание последствий от перенесенной коронавирусной инфекции и ухудшения состояния здоровья, а также обвинений РПЦ в способствовании увеличению числа заболевших в период пандемии COVID-19, по благословению епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила, в день Святого Богоявления просим воздержаться от крещенских купаний на территории приходов Бишкекской и Кыргызстанской епархии", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/396154
Теги:
православие, праздник, религия, Кыргызстан, здоровье, коронавирус
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