В этом году кыргызстанцев призвали отказаться от крещенских купаний

Бишкекская и Кыргызстанская епархия призывает граждан отказаться в этом году от крещенских купаний из-за коронавируса.

"Во избежание последствий от перенесенной коронавирусной инфекции и ухудшения состояния здоровья, а также обвинений РПЦ в способствовании увеличению числа заболевших в период пандемии COVID-19, по благословению епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила, в день Святого Богоявления просим воздержаться от крещенских купаний на территории приходов Бишкекской и Кыргызстанской епархии", - говорится в сообщении.