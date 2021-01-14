Озеро Иссык-Куль вошло в "Восемь чудес ШОС"

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сказались и на туристическом обмене между государствами Шанхайской организации сотрудничества. Активизации его поспособствует и проект "Восемь чудес ШОС", отмечается на сайте организации.

Заявлено, что в сложившейся ситуации у этих стран есть реальные шансы заполучить уставших от вынужденного затворничества путешественников и показать им свои лучшие туристические богатства. Главные достопримечательности уже определены проектом "Восемь чудес ШОС", который был разработан Секретариатом ШОС и поддержан всеми странами-партнерами.

Его суть в том, что каждое из этих государств предложило для приоритетного посещения одну из своих национальных достопримечательностей, которая станет частью единого туристического пространства ШОС. В Индии это Статуя Единства, в Казахстане – археологический комплекс Тамгалы, в Кыргызстане – озеро Иссык-Куль, в Китае – императорский дворец Дамин, в Пакистане – наследие Великих Моголов в городе Лахор, в России – Золотое кольцо, в Таджикистане – дворец Навруз, в Узбекистане – архитектурный ансамбль Пои Калон. До пандемии проект успели презентовать в Санкт-Петербурге, Хельсинки, Душанбе, Пекине и Сиане, а в китайском Циндао построили тематический павильон.

По словам генерального секретаря ШОС Владимира Норова, "Восемь чудес ШОС" это уникальный по богатству мир, соединяющий наши страны, наполненный историей и вековым духом, который позволяет проникнуться величием наших культур". Норов полагает, что именно туризм поможет справиться с последствиями пандемии, содействуя укреплению солидарности и доверия - важнейших элементов глобального сотрудничества.

Не так давно руководством государств-членов ШОС был принят план совместных действий в туристической сфере на 2021-2022 годы. И стороны рассчитывают на новый этап взаимовыгодного сотрудничества после завершения пандемии и снятия ограничений. Ведь на кону стоит жизнеспособность национальных туристических отраслей, тесно связанных со многими смежными сферами экономики.

Странам ШОС есть что предложить туристам. На обширной территории государств, которая составляет две трети территории Евразии, расположены 143 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Три из них расположены на территории Кыргызстана. Это священная гора Сулайман-Тоо в городе Ош, кыргызстанский участок Чаньань-Тянь-Шаньского коридора Великого Шелкового Пути, представленный тремя средневековыми города верховий Чуйской долины - Невакет (Красная Речка), Суяб (Ак-Бешим), Баласагун (Бурана) и комплекс природных объектов Западного Тянь-Шаня - Сары-Челекский заповедник, Беш-Аральский и Падышатинский государственные заповедники.