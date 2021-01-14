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Проректор РЭШ развенчал мифы о мигрантах

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- Евгений Денисенко
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Присутствие завозной рабочей силы на российском рынке труда в данный момент объективно. Так считает ряд российских экспертов, в том числе проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев.

По его мнению, именно приток мигрантов приводит к появлению новых работ на рынке, что верно как для Западной Европы, так и для России.

"Миф о вытеснении местных приезжими идет от заблуждения о неизменном объеме работ. Многим кажется, что приток мигрантов вызывает безработицу, потому что объем доступных работ - фиксированный. На самом деле это далеко не всегда так - в действительности иммиграция может увеличивать масштабы экономики, приводя к созданию новых рабочих мест", - говорит Максим Буев.

"Где работают мигранты? – продолжает он. - В сфере услуг, в отелях, в строительстве. Причем строительство доминирует. Поэтому первый удар от наплыва мигрантов принимают на себя как раз местные строители. По идее, их зарплаты от этого могут упасть, потому что прибыла дешевая рабочая сила. И действительно первый эффект от прибытия мигрантов может быть отрицательным: зарплаты снижаются. Но в целом, поскольку экономика расширяется, расти начинают и зарплаты. Рост экономики перекрывает первоначальный отрицательный эффект от притока мигрантов. В итоге выигрывает не только все население страны, но и конкретный сектор экономики, принявший на себя первый удар, в нашем случае - строительство".

Таким же мифом Буев считает конкуренцию на рынке труда между мигрантами и местными. Потому что, считает эксперт, на самом деле мигранты конкурируют с мигрантами внутри сегмента экономики, который их принимает: "Да, они выдавливают местных, но не в безработицу, а в более высокие зарплаты. Поскольку экономика увеличивается, для местного населения открывается возможность занимать рабочие места с более высокой зарплатой".

Вместе с тем, признается очевидным, что экономический кризис, и прежде всего резкий рост безработицы, вызванный пандемией, может обострить настороженное отношение многих россиян к мигрантам. В этой ситуации стойкий миф о том, что "понаехавшие" вытесняют с рынка труда местных, будет особенно активно эксплуатироваться.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александр Щербаков отмечает заинтересованность самих работодателей в том, чтобы иметь дело именно с мигрантами. Высокую долю иностранных работников на российском рынке он объясняет, в том числе, и тем, что они предполагают меньшие затраты на зарплату.

"Важно, сколько работник получает на руки. А что касается мигрантов, особенно, из Средней и Центральной Азии, то здесь есть некие сомнения, получают ли они на руки всю ту сумму, которую продекларировали в качестве зарплаты. Зачастую, им выдают меньшую сумму, чем официально фигурирует в документах, а разница идет в карман работодателей. В основном, такого рода зарплатные махинации практикуются в сфере ЖКХ и в строительстве", - отмечает эксперт.

Как сообщают российские СМИ, в ряде регионов страны сегодня ощущается нехватка рабочих рук, в том числе, и по причине уменьшения количества мигрантов. Согласно данным МВД РФ, с января по ноябрь 2020 года в России было поставлено на миграционный учет вдвое меньше иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. "Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданств за 11 месяцев составляет 8 983 944", - отмечается в статистических данных ведомства. В 2019-м за аналогичный период эта цифра составила почти 18 миллионов человек.

В разные периоды, по информации МВД, число иностранцев в России колебалось от 9 миллионов до 11 миллионов человек. В 2020 году их численность постепенно снижалась и к декабрю составила 6,3 миллиона. Самая многочисленная категория иностранных граждан в России - это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

"Многие граждане Кыргызстана по-прежнему хотели бы отправиться на работу в Россию. Мы знаем об этом, постоянно находясь на связи с соотечественниками как в самой республике, так и с их знакомыми и родственниками в России. Но сегодня этот приезд затруднен ограниченными транспортными возможностями, другими факторами, вызванными пандемией. Надеемся, что по мере решения существующих проблем взаимодействие наших стран в миграционной сфере вновь активизируется – естественно, в строгом соответствии с российским законодательством", - говорит глава диаспорального межрегионального объединения "Кыргыз биримдиги" Абдыганы Шакиров.


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URL: https://www.vb.kg/396157
Теги:
миграция, Россия
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