Из России стали реже выдворять иностранцев

В прошлом году более чем в два раза реже стали принимать решения о выдворении иностранных граждан из РФ. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов по итогам 11 месяцев 2020 года.

Так, с января по декабрь из России были выдворены 10775 иностранцев, тогда как в 2019 году уже к октябрю по решению властей страну обязали покинуть 26 тысяч граждан иных государств.

Отметим, в прошлом году многие мигранты уехали из России в связи с пандемией коронавируса и закрытием предприятий на карантин. Въезд в страну до сих пор заблокирован для граждан большинства государств. В МВД резюмировали, что к концу года в России оставались 6 млн иностранцев, тогда как обычно их от 9 до 11 млн. Кроме того, на сокращение числа принятых решений о выдворении могла повлиять введенная в 2020 году миграционная амнистия, согласно которой визы и иные миграционные документы считаются автоматически продленными до июля 2021 года.

Источник: media-mig.ru