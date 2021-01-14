Ученые открыли две новые мутации коронавируса

Ученые из Университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более заразным. Об этом сообщают РИА новости.

Ранее несколько СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, что в Соединенных Штатах мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется в полтора раза активнее изначального варианта. Тем не менее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли эту информацию.

Как говорится в заявлении университета Огайо, первая мутация хотя и похожа на "британскую", но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.

Первый из штаммов обнаружили недавно у пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года - начале 2021-го.

По данным ученых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Исследователи подчеркнули, что у них пока нет оснований полагать, что это повлияет на эффективность вакцин.

В середине декабря стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Позже власти Соединенного Королевства подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности. Хотя новый штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.