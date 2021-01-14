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"Нужны радикальные меры". В Кыргызстане предложили выращивать коноплю

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- Мария Стрельцова
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Кыргызстанец Алим Таштан обратился к избранному президенту, министру сельского хозяйства и правительству с предложением начать производство каннабиса. По его словам, промышленный каннабис не содержит наркотических веществ или не содержит 0,01% наркотических веществ, поэтому он не оказывает никакого воздействия на курильщика. Семена этого каннабиса продаются открыто, считает он.

На своей странице в Фейсбуке он опубликовал данные и привел примеры других стран.

"Страны, которые в настоящее время производят каннабис: Китай, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Азия и Латинская Америка. Насколько мне известно, с начала производства прошло 5-6 лет - в России и на Украине. Если мы не предпримем решительных шагов, мы будем отставать в этой сфере. Конопля принесет больше пользы, чем Кумтор или Жетим-Тоо", - считает он.

Из конопли можно получить целлюлозу для разных видов бумаги: от банкнотной до упаковочной и офисной, а также текстиль и пищевую продукцию.

Так же кыргызстанец перечислил список продуктов каннабиса:

- Ткань. Из этих тканей можно шить прекрасную военную форму, палатки и другие товары длительного пользования. Эти тканевые туфли прочные и убивают грибок. Вот почему Adidas и Nike начали шить обувь из этих тканей.

- Топливо. Биодизель и этанол/метанол.

- Одежда. Лучшая 100% экологичная, дышащая одежда сделана из черного тростника. У вас не будет аллергии на эту одежду.

-Пластик. Целлюлоза в каннабисе в 2,5 раза прочнее и в 5 раз тверже древесины. Поэтому пропилен из него - очень прочный и экологически чистый продукт.

- Ковры и коврики из каннабиса не размножаются и не содержат микробов.

- Кроме того, каннабис используется для изготовления лекарств, косметики, порошков, кормов, шампуня, удобрений, строительных материалов, красок, ДВП и многого другого.

"Для развития Кыргызстана нужны радикальные меры, только с таким проектом, решительными, бесстрашными кадрами мы можем развивать нашу экономику", - отмечает он.

С трибуны парламента

В июне прошлого года депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков предлагал выращивать в Кыргызстане специальный сорт конопли для производства разлагающихся пакетов и одноразовой посуды. По его словам, таким образом можно сохранить окружающую среду.

"У нас конопля растет, и мы ее каждый год уничтожаем, но не получается. А сегодня можно выращивать другой сорт конопли, для производства дешевых разлагающихся пакетов и посуды", - сказал депутат.

Как у них?

В 2016 году в Астане на правительственном совещании предлагали рассмотреть новый источник дохода государства – коноплю.

Говорили казахи и о возрождении промышленного посева ненаркотической конопли в республике. Аналогичный проект действовал во времена СССР, каннабис выращивали по всей стране для изготовления бумаги, одежды, обуви, верёвок, канатов и ниток, а также некоторых лекарственных средств. В 1928 году СССР даже занимал первое место по объёму высаженной конопли в мире – 966 тысяч га.

Единственным местом в Турции, где официально разрешено выращивать коноплю является район Везиркёпрю в провинции Самсун.

Два года назад Реджеп Тайип Эрдоган высказался в поддержку развития собственного производства конопли и продукции из неё. Теперь у региона появилась возможность получить дополнительный экономический толчок вместе с государственной программой развития конопляного производства, подготовить которую президент поручил Минсельхозу Турции.

Другое мнение

С одной стороны - это лекарственные препараты, белая бумага и ткани высшего сорта, строительные материалы и т.д. С другой стороны, это наркотические средства, считает другой кыргызстанец Нурбек Осмонов.

В годы СССР поля с маком охраняли даже вертолетами, люди, собирающие опий не уставали даже за целый день из-за воздействия опия.

Были даже значки "за сбор конопли", но не было героинов, кокаинов, спайсов и других тяжёлых наркотиков, получаемых с помощью химических реакций. Развивать промышленное производство конопли следует, но под жёстким государственным контролем.

Между тем, в Кыргызстане хранение и распространение наркотиков, а также выращивание наркосодержащих растений, карается законом.

Согласно Кодексу о проступках, за это полагается штраф до 13 тысяч сомов с лишением свободы на 6 месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/396174
Теги:
правительство, промышленность, Кыргызстан, конопля, тетрагидроканнабинолы
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