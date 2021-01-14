11 января в Бишкеке прошел второй тур Азиатской профессиональной лиги по баскетболу. Об этом редакции VB.KG сообщили организаторы.

В Лиге состоялись три матча: "Net Wizards" победил "Energy" - 105:78, "Shooters" переиграл "Gorilla" - 88:69, а команда "Patriots" взяла верх над "Динамо" - 74:71.

Напомним, в конце декабря 2020 года при поддержке спортивных федераций Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана стартовал первый сезон Азиатской профессиональной лиги (Asian Pro League).

Соревнования проходят по таким видам спорта, как баскетбол, футбол, настольный теннис, волейбол и шорт-хоккей по круговой системе в каждой участвующей стране. После чего, победители и серебряные призеры из каждой страны будут состязаться между собой в "Суперфинале Asian Pro League".

Главная цель Asian Pro League – дать возможность самым талантливым спортсменам Центральной Азии проявить себя на новом уровне, лучшим из них открыть путь к спортивной карьере мирового уровня.