В небе над Балыкчы засняли потрясающее и довольно редкое природное явление

В небе над городом Балыкчы удалось заснять потрясающе красивое и довольно редкое природное явление. Фото "чудесных" облаков опубликовал на своей странице в Инстаграм пользователь Нурсултан Аттокуров.

"Во время сегодняшней разведывательной поездки (14.01.2021) нам удалось поймать в кадр такое чудо. Фантастическая красота над городом Балыкчы во время заката", - подписал он снимки и отметил: "...Я в буквальном смысле бегал на гребень выше, чтобы кадр получился идеальным. Я впервые вижу такое, нам очень повезло, мы оказались в нужном месте и нужное время!".

Аттокуров уточнил, что фото неба над Балыкчы Иссык-Кульской области было сделано с местности Кызыл-Омпол.

Его подписчики уже оценили удивительное явление, кто-то даже сравнил облака с тарелками НЛО. На самом же деле таким облакам дано название - линзовидные или лентикулярные.

Для справки:

Лентикулярные (линзовидные) облака - довольно редкое природное явление. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер.