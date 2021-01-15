Вымогали взятки от $500 до $5000. В ГАООСиЛХ выявлена коррупционная схема

Выявлена очередная коррупционная схема в системе ГАООСиЛХ при ПКР - систематическое вымогательство денежных средств у представителей коммерческих организаций. Об этом заявляет пресс-служба АКС ГКНБ.

"В ходе проведения адресной работы по пресечению системной коррупции АКС ГКНБ КР в Чуй-Бишкекском территориальном управлении Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР выявлена устойчивая коррупционная схема по регулярному получению незаконного денежного вознаграждения от строительных компаний за выдачу положительного заключения государственной экологической экспертизы, необходимой для возведения социальных и коммерческих объектов", - говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, ответственные сотрудники данного управления в целях противоправного обогащения внедрили механизмы, позволяющие искусственно создавать препятствия при получении разрешительно-лицензионных документов и вынуждали представителей коммерческих организаций давать взятку в размере от 500 до 5000 долларов США.

14 января по результатам проведенных мероприятий, после получения очередного денежного вознаграждения с поличным был задержан старший инспектор данного государственного учреждения.

В настоящее время устанавливается причастность других должностных лиц. Ведется следствие.