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Вымогали взятки от $500 до $5000. В ГАООСиЛХ выявлена коррупционная схема

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- Оксана Гут
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Выявлена очередная коррупционная схема в системе ГАООСиЛХ при ПКР - систематическое вымогательство денежных средств у представителей коммерческих организаций. Об этом заявляет пресс-служба АКС ГКНБ.

"В ходе проведения адресной работы по пресечению системной коррупции АКС ГКНБ КР в Чуй-Бишкекском территориальном управлении Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР выявлена устойчивая коррупционная схема по регулярному получению незаконного денежного вознаграждения от строительных компаний за выдачу положительного заключения государственной экологической экспертизы, необходимой для возведения социальных и коммерческих объектов", - говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, ответственные сотрудники данного управления в целях противоправного обогащения внедрили механизмы, позволяющие искусственно создавать препятствия при получении разрешительно-лицензионных документов и вынуждали представителей коммерческих организаций давать взятку в размере от 500 до 5000 долларов США.

14 января по результатам проведенных мероприятий, после получения очередного денежного вознаграждения с поличным был задержан старший инспектор данного государственного учреждения.

В настоящее время устанавливается причастность других должностных лиц. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/396188
Теги:
задержание, коррупция, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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