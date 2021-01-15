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В МП "Бишкекский санитарный полигон" новый директор. Что о нем известно

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- Оксана Гут
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В МП "Бишкекский санитарный полигон" новый директор - Адиль Назаров. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Прежний директор МП "Бишкекский санитарный полигон" Наматов Нурлан Аманович освобожден от занимаемой должности. Предприятие возглавил Назаров Адиль Качкынбаевич, ранее он был замначальника МП "Тазалык". Соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра Балбак Тулобаев", - говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, Адиль Назаров - активист, ранее он являлся председателем молодежного общественного объединения "Жаштар ынтымак кыймылы", членом ОО "Жаштар Кенеши". В октябре 2020 года Назаров был активным участником митинга против назначения Наримана Тюлеева и.о. мэром Бишкека. А 9 ноября получил от Балбака Тулобаева должность заместителя директора МП "Тазалык".

Еще ранее, в 2012 году Адиль Назаров обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней в лесопосадке села Военно-Антоновка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. "Изнасилование", Назарова задерживали.


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URL: https://www.vb.kg/396195
Теги:
мусор, назначение, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Тазалык
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