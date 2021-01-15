Бакетаев: Жапаров должен дать власть народу через Курултай

Президенту Кыргызстана может помочь только реальный Курултай с реальными полномочиями. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев, который также поделился своим видением того, каким должен быть этот народный орган.

Новый год - новый президент. Народ выбрал президентскую форму правления. Что нас ждет?

- У нас два пути: либо власть будет сосредоточена в руках президента, либо она будет у народа. Если будет реализован первый вариант – мы пропали. Если пойдем по другому пути – у нас есть перспективы. У нас было три революции. Я бы сказал, три курултая. Наши граждане трижды приходили за властью, и каждый раз президенты присваивали власть себе. В это раз народ дал Садыру Жапарову власть, теперь он должен дать власть народу через Верховный Курултай.

Каким Вы видите этот Курултай?

- Курултай должен быть предельно бесхитростным и честным. Выборы в Курултай организовывает Центральная избирательная комиссия. Каждый айыл окмоту на общем собрании выдвигает одного курултайчы, он избирается открытым голосованием сроком на один год. Итого со всего Кыргызстана (вместе с городами) в него войдут около 700 курултайчы. Ежегодно осенью он собирается в столице и избирает председателя и девять заместителей (7 – от областей и 2 – от Бишкека и Оша) простым большинством голосов.

Какие у него могут быть полномочия?

- Курултай – это Высший народный орган власти, который заслушивает ежегодный отчеты президента, правительства, Жогорку Кенеша и Верховного суда и оценивать качество их работы. Оценки всего две – удовлетворительная и неудовлетворительная. В отрицательном случае они уходят в отставку. Решения Высшего народного органа в отношении всех ветвей власти окончательное и обжалованию не подлежит. На собрании каждый курултайчы вправе подвергнуть критике, выразить мнение в адрес главы кабмина, министров, депутатов, судей ВС и даже президента. Любой избираемый и назначаемый госслужащий может быть уволен голосованием Курултая.

А как насчет материальной стороны вопроса? За чей счет будет функционировать этот орган?

Финансирование работы Курултая (в части организации выборов и съезда) обеспечивается из бюджета Центризбиркома. Приезд, отъезд, проживание – за свой счет. Курултайчы не получает зарплату, вся работа на общественных началах.

Какая форма правления тогда подходит в данном случае?

- Любая. Президентская, парламентская, смешанная – неважно. В любом случае над всеми ветвями власти должен стоять Курултай, который призван осуществлять надзор за ними. А он в свою очередь должен быть не хитромудрый и бюрократизированный, а максимально упрощенный – от процедуры выбора в этот орган, до принятия решений.

Один раз в год власть будет знать о себе правду не из статистических данных и чиновничьих отчетов, а непосредственно от народных представителей, отражающих настроение граждан на местах.

Предусмотрены ли какие-либо квоты, как при выборе в парламент: определенное количество мест для женщин, для молодежи и так далее? Может, возрастной ценз?

- Никаких условий и ограничений. Все вопросы решают сами жители конкретного айыл окмоту и конкретного города.

Тогда у нас не будет предпосылок для революций. Если предыдущие народные волнения сопровождались метаниями камней (ташбаран), то Курултай – это сөзбаран. Вместо того, чтобы выходить на улицы, люди через своих представителей смогут доносить свое мнение до правителей не радикальным способом, а цивилизованным и к тому же при большей вероятности быть услышанными.

А в Конституции Курултаю найдется место?

Глава о Верховном Курултае КР может быть внедрена абсолютно в любую Конституцию. Главный закон страны у нас периодически меняется, исходя из текущих реалий, но данная глава должна оставаться неизменной. Если в Конституции полномочия курултая будут урезаны – пиши пропало. Если же он будет наделен достаточными полномочиями, то есть шанс на перемены к лучшему.