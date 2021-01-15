MegaCom расширяет охват сети 4G

Компания MegaCom продолжает активное развитие сети по всему Кыргызстану. В результате проведенных в декабре 2020 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G в шести областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Балыкчы, Бишкек, Джалал-Абад, Кант, Кара-Балта, Каракол, Кара-Куль, Кок-Жангак, Майлуу-Суу, Ноокат, Ош, Токмок, Узген, Чолпон-Ата, Шопоков и пгт. Каинды, Кёк-Таш, Кемин, Орловка, Терек-Сай, Шамалды-Сай существенно увеличила пропускную способность 4G.

В следующих селах также повышено качество связи и мобильного Интернета сети четвертого поколения:

Айгыр-Джал, Ак-Тоок, Ала-Бука, Апыртан, Арал-Сай, Базар-Коргон, Башкы-Терек, Баястан, Беш-Мойнок, Боз-Чычкан, Дёмёр, Джазгак, Джаны-Арык, Джараке, Джар-Кыштак, Джаш-Ленин, Джениш, Джол-Сай, Джон-Арык, Джылгын, Достук, Жеенбекова, Жоонкунгой, Кагазды, Каду, Канды, Кара-Алма, Кара-Булак, Кара-Джыгач, Карачолок, Катранкы, Качкынчы, Кичи-Бюргёндю, Коткор, Кургак-Кёль, Кызыл-Ай, Кызыл-Кыргызстан, Кызыл-Октябрь, Кызыл-Туу, Кыр-Джол, Мазар-Булак, Масадан, Массы, Октябрьское, Ортонку-Арал, Орто-Токой, Орукту, Оруктусай, Осмонова, Рахманджан, Сай, Сары-Сыйя, Сары-Талаа, Сейит-Казы, Сузак, Тоскоол, Тотия, Турпак-Коргон, Тюрк-Абад, Ульгу, Ууру-Джар, Чакмаксуу, Чангыр-Таш, Чек, Черемушки, Чокмор, Чолок-Тума, Чон-Курулуш, Ширин, Шыдыр, Ырыс, Эски-Массы Джалал-Абадской области;

Барскоон, Берю-Баш, Бостери, Кашат, Кызыл-Суу, Кызыл-Суу, Таш-Кыя, Ырдык Иссык-Кульской области;

Арал, Кичи-Арал, Кызыл-Джылдыз Нарынской области; Ак-Босого, Ак-Терек, Арал, Арал, Арбын, Асанчек, Асанчек, Борбаш, Гулча, Жаны-Арык, Кайнама, Кара-Кокту, Кара-Кокту, Карамык, Кара-Суу, Кашка-Суу, Кел-Чаты, Кичи-Бюлелю, Коджо-Арык, Коммунизм, Кошулуш, Кум-Шоро, Кун-Элек, Курманжан Датка, Куу-Майдан, Мады, Мурдаш, Нарай, Нура, Октябрь, Сары-Могол, Согонду, Чон-Бюлелю, Шанкол Ошской области; Кызыл-Адыр Таласской области; Ак-Кудук, Александровка, Алтын, Арал, Арашан, Арчалы, Ат-Башы, Байгелди, Байтик, Баш-Кара-Суу, Беловодское, Бирдик, Верхневосточное, Виноградное, Военно-Антоновка, Вторая Пятилетка, Гроздь, Джал, Доктурбека Курманалиева, Жайыл, Заводское, Ивановка, Калмак-Ашуу, Кек-Джар, Кой-Таш, Константиновка, Красная Речка, Лебединовка, Ленинское, Лесное, Лубяное, Люксембург, Милянфан, Нижневосточное, Нижнечуйское, Новопавловка, Новопокровка, Первомайское, Петровка, Петропавловка, Подгорное, Полтавка, Пригородное, Прохладное, Садовое, Сарбан, Сасык-Булак, Советское, Талтак, Тар-Суу, Таш-Мойнок, Тельмана, Торт-Куль, Чуй, Шабдан, Шалта, Юрьевка Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы в городах Бишкек, Кара-Балта, Ош, пгт. Каинды, Терек-Сай, Сумсар, а также в селах:

Бувакол, Достук, Кум, Кызыл-Туу, Рахманджан, Сафедбулан, Тоскоол, Шамалды-Сай Джалал-Абадской области; Барскоон, Беловодское, Григорьевка, Джеле-Дебе, Джети-Огуз, Фрунзенское, Ынтымак Иссык-Кульской области; Ак-Терек, Арбын, Баглан, Кашка-Суу, Куу-Майдан, Меркит, Таш-Булак, Шанкол Ошской области; Ак-Кудук, Арал, Беловодское, Военно-Антоновка, Ленинское, Милянфан Чуйской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в городе Бишкек, а также в Ала-Букинском, Ноокенском и Сузакском районах Джалал-Абадской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в пгт. Ак-Булак, Когой, Сары-Бээ, Сумсар, а также в селах:

Ак-Коргон, Ак-Тайлак, Ак-Там, Ак-Таш, Арал, Баймак, Бирдик, Бирлешкен, Дёбёй, Джаны-Базар, Кажар, Кашкалак, Келте, Кокандык, Кош-Болот, Курама, Курулуш, Кызыл-Ата, Ноошкен, Падек, Первое Мая, Совет-Сай, Тёлёкё, Тенги, Томонку-Арал, Чат, Чертак-Таш Джалал-Абадской области; Ак-Булак, Ак-Булун, Ак-Дебе, Алкым, Беловодское, Беловодское, Бурма-Суу, Кытай, Кюрментю, Михайловка, Темировка, Тосор, Фрунзенское, Челпек, Ынтымак Иссык-Кульской области; Ак-Джай, Арча-Булак, Аскалы, Аюу-Тапан, Баш-Булак, Джергетал, Кара-Булак, Кара-Кабак, Карамык, Кара-Тейит, Кашка-Суу, Кичи-Каракол, Колдук, Кургак, Миязды, Орто-Суу, Осоавиахим, Талды-Суу, Тамга-Терек, Таргалак, Таш-Короо, Терек, Чакмак, Чий-Талаа, Чон-Каракол Ошской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в Аксыйском, Базар-Коргонском, Ноокенском и Сузакском районах Джалал-Абадской области, Ак-Суйском, Джети-Огузском и Тонском районе Иссык-Кульской области, а также в Ноокатском районе Ошской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.