В России определен порядок получения разрешения на временное проживание

В России с 14 января вступили в силу критерии, утвержденные правительством для получения разрешения на временное проживание (РВП) в 2021 году. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина РФ.

Согласно документу, распределять квоты станет специальная комиссия, которая будет решать, соответствует ли кандидат утвержденным критериям. Приоритет отдадут иностранцам с образованием и без проблем с законом. Есть и другие критерии. В их числе может быть наличие специальности, подтвержденного источника дохода, недвижимости в России, близких родственников-граждан РФ, а также регулярные отчисления в Фонд социального страхования.

Изменений, касающихся порядка написания заявления на РВП, внесено не было. Но некоторые требования стали жестче. Так, не допускается наличие исправлений, зачеркиваний, язык заполнения – русский. Исключение касается только правописания инициалов, которые должны соответствовать написанному в загранпаспорте.

Допускается также заполнение электронного бланка, с последующей распечаткой. Второй вариант - заполнить чистый бланк вручную синими или черными чернилами.

Согласно действующему законодательству, срок действия РВП составляет 3 года, без возможности дальнейшего продления. По истечению указанного срока можно оформить вид на жительство или получить российское гражданство. Желающие получить РВП должны в обязательном порядке пройти процедуру дактилоскопии. Печать РВП ставится в паспорт иностранного гражданина или в документ, удостоверяющий его личность.

Квоты на РВП ежегодно утверждает правительство РФ в зависимости от демографической ситуации субъектов страны и их возможности по обустройству иностранцев.

Наличие РВП позволяет дает иностранцу право временно проживать на территории России и осуществлять трудовую деятельность в стране. Но - только в субъекте РФ, где производилась выдача разрешения.

Постановка на миграционный учет осуществляется в течение семи дней с момента получения РВП в месте жительства. В случае его отсутствии − в месте пребывания. Несвоевременное оформление вида на жительство (ВНЖ) или получение гражданства после истечения срока действия РВП грозит выездом из России. При этом возможность получения нового разрешения появится лишь после истечения срока действия предыдущего документа.

Возможности продлить РВП после трех лет нет. Поэтому в течение этого периода иностранный гражданин должен определиться со своим статусом и оформить себе вид на жительство в России или подать прошение о предоставлении гражданства РФ.

Если у иностранца есть РВП, то он может свободно въезжать на территорию России и выезжать из нее, легально трудиться в ней, зарегистрировать свою фирму или ИП, а также имеет право на бесплатную медпомощь и посещение поликлиник по месту проживания. Но он не может отсутствовать в России более полугода, в противном случае РВП может быть аннулировано. При этом учитываются только непрерывное количество дней отсутствия на территории РФ, а не суммарное количество дней, когда иностранный гражданин выезжал из России.