В 2020 году кыргызстанские спортсмены завоевали 109 медалей. Из них 27 золотых, 31 серебряную и 51 бронзовую медаль. Об этом сообщает пресс-служба госагентсва по делам молодежи, физической культуре и спорту.

За 2020 год на территории Кыргызской Республики проведено 20 республиканских спортивно-массовых мероприятий и 98 учебно-тренировочных сборов.

Отечественные спортсмены командированы на 61 международное соревнование, где спортсменами завоевано 109 медалей: 27 золотых, 31 серебряных и 51 бронзовых.

Наиболее значимые международные спортивные мероприятия:

- Чемпионат Азии по боксу, с 29 февраля по 13 марта 2020 года в г.Амман (Иордания);

- Чемпионат Азии по видам борьбы, с 16 по 24 февраля 2020 года в г.Нью-Дели (Индия) отечественными спортсменами завоевано по греко-римской борьбе 5 медалей (2 серебра, 3 бронзы), по вольной борьбе завоевано 4 медали (2 золота, 2 бронзы), по женской борьбе завоевано 2 медали (1 серебро, 1 бронза);

- Кубок Мира по видам борьбы, с 12 по 18 декабря 2020 года в г.Белград (Сербия), отечественными спортсменами завоевано по греко-римской борьбе 3 медали (1 золото, 2 бронзы), по вольной борьбе завоевано 2 бронзы, по женской борьбе завоевано 3 медали (2 золота,1 бронза);

- Чемпионат Мира по самбо, 3-9 ноября 2020г в г.Нови Сад (Сербия), где нашими спортсменами завоёвано по самбо 2 медали, из них одно серебро и одна бронза, по боевому самбо завоевано 4 медали, из которых 1 серебро и 3 бронзы.

- Чемпионат Мира по борьбе на поясах, 11 -13 декабря 2020 года в г.Казань (Российская Федерация), спортсмены Кыргызстана завоевали 17 медалей, из которых 2 серебра и 15 бронзы.

- Кубок Мира мемориал А. Харлампиева по самбо, 17-20 декабря 2020г. в г. Москва (Российская Федерация), где наши спортсмены завоевали 12 медалей, из которых по самбо 5 бронзовых медалей и по боевому самбо -7 медалей (3 серебра и 4 бронзы).

Кроме этого, в 2020 году в регионах республики были проведены 159 спортивно-массовых мероприятий, с участием 14 895 человек:

В Чуйской области – 8 спортивно-массовых мероприятий с участием 1050 человек;

В Баткенской области – 20 спортивно-массовых мероприятий, где приняли участие 4105 участников;

В Джалал-Абадской области – 6 спортивно-массовых мероприятий с участием 692 участников

В Ошской области – 2 спортивно-массовых мероприятий с участием 142 спортсменов;

В Иссык-Кульской области – 80 спортивно-массовых мероприятий с участием 6093 человек

В Таласской области – 35 спортивно-массовых мероприятий с участием 2140 участников;

В Нарынской области – 8 спортивно-массовых мероприятий с участием 673 человек.