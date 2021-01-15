"Бабанов врет, он шел с Атамбаевым на площадь забрать власть у народа"

Бабанов врёт, 9 октября он вместе с Атамбаевым и другими пришли на площадь, чтобы забрать власть у народа. Об этом на своей странице в соцсетях заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Пусть Бабанов не врет и не вводит в заблуждение общественность, мы с ними не встречались после беспорядков 9 октября и не оправдывались перед ними, что не мы организовали митинги. Казакбаев Р.А. (Руслан Казакбаев - член партии "Республика", ныне глава МИД КР - ред.) не даст соврать,что мы с Бабановым встречались до 9 октября. И ещё раз подтверждаю, что Бабанов врёт, он вместе с Атамбаевым и другими пришли на площадь,чтобы забрать власть у народа", - написал глава Госкомитета нацбезопасности.

Он также заверил, что "мы (возможно имея в виду ГКНБ) будем расследовать и наказывать тех, кто был провокатором на митинге 9 октября" на площади "Ала-Тоо".

Столь эмоциональный пост главы ГКНБ был опубликован, по всей видимости, в ответ на пост адвоката Алмазбека Атамбаева - Замира Жоошева. Тот напомнил, что 5 ноября 2020 года в интервью одному из отечественных СМИ Омурбек Бабанов высказался о том, что массовые беспорядки 9 октября на площади "Ала-Тоо" были организованы третьей стороной.

"У нас был мирный митинг. По поводу провокаций могу сказать - 13 октября я встречался с Садыром Жапаровым, Камчыбеком Ташиевым. В этот же день вечером я встречался с Сооронбаем Жээнбековым по моей инициативе. Там были также Мирлан Жээнчороев и Руслан Казакбаев... Когда мы обсуждали это, Жапаров и Ташиев заявили: "Ребята, это не мы, это провокаторы"...", - процитировал юрист слова бывшего главы партии "Республика".

Вместе с тем, напомним, что 14 октября 2020 года пресс-служба партии сообщала, что Омурбек Бабанов встречался с Садыром Жапаровым, Камчыбеком Ташиевым, а после при участии Мирлана Жеенчороева и Руслана Казакбаева он обсудил общественно-политическую ситуацию в стране с тогдашним еще президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Однако, конкретные даты встреч, как и подробности разговора не озвучивались.