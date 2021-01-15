В России заработали комиссии по распределению квот для мигрантов

С 14 января в регионах России начали работу комиссии по распределению квот для трудовых мигрантов.

Члены комиссии на основе утвержденных критериев будут принимать решение о выдаче разрешений на проживание в стране либо об отказе в них. Среди критериев наличие работы в РФ, образования и квалификации, родственников с российскими паспортами. Количество доступных квот в каждом регионе ежегодно утверждает правительство.

Депутаты, принимая закон, отметили, что новая система удобна как для мигрантов, так и для местных властей. Первые будут заранее знать, где им предстоит жить и работать, а чиновники смогут эффективнее отслеживать и корректировать миграционные процессы.

Отметим, что в настоящее время границы России остаются закрытыми для граждан большинства иностранных государств. Однако некоторые регионы и отдельные секторы экономики остро нуждаются в рабочих. Так, не хватает людей на стройках, в ЖКХ и сфере услуг. Власти продумывают различные варианты организации трудовой миграции, чтобы покрыть возникший дефицит рабочей силы.

Источник: media-mig.ru