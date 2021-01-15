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В КР на месте Таласской битвы и Атлаха будет музей под открытым небом

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане запускается проект по увековечению Таласской битвы и города Атлаха. Об этом редакции VB.KG сообщил эксперт по экологии и руководитель проекта "Атлах" Гамал Сооронкулов.

По его словам, в Казахстане отказались от этой идеи.

- В 2019 году мы обратились к руководству области с идеей по увековечению Таласской битвы, но на тот момент все были заняты играми кочевников. В это же время я подготовил пресс-релиз для СМИ. Каково же было мое удивление, когда точно такой же текст, практически, слово в слово дал аким Джамбульской области. Было очень неприятно, но потом все прояснилось. Битва происходила на огромной территории и не исключено, что какую-то часть захватила и в Казахстане. Большая же часть происходила именно в Таласской области. Сам город Атлах находился на территории Манасского района, а если быть точнее на территории Уч-Коргонского айыл окмоту. То что город Атлах находится на нашей территории отмечено в трудах известного казахского историка Карла Байпакова. Я боюсь ошибиться, но он писал так: "По результатам делимитации и демаркации границы 2001 года между Кыргызстаном и Казахстаном город Атлах находится южнее границы на территории Кыргызской республики". Это был одним из крупнейших городов Центральной Азии, - сказал Сооронкулов.

Эксперт также напомнил, что Таласская битва входит в первую десятку исторических сражений в мире.

- Во всем мире это знают, а мы сами, кыргызстанцы, не знаем об этом. Поэтому просто необходимо осуществить этот проект, который принесет пользу Кыргызстана во многих отношениях. В первую очередь это наша история, во-вторую – туризм. Мы планируем сделать музей под открытым небом. На месте города Атлах будут работать археологи и это тоже может стать своеобразным музеем для туристов. Также будут сооружены парки и аллеи. Весной мы уже планируем объявить конкурс для архитекторов, - отметил он.

Этим проектом заинтересовались различные страны, в том числе и Южная Корея.

- Казалось бы причем здесь Южная Корея, но как оказалось во главе китайской армии стоял этнический кореец Гао Сяньчжи, - добавил он.

Более полное интервью руководителя проекта "Атлах" смотрите ниже:


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URL: https://www.vb.kg/396214
Теги:
Китай, музей, Таласская область, Кыргызстан
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