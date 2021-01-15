Погода
$ 84.21 - 84.50
€ 101.00 - 102.25

Виртуальный Кыргызстан проиграл выборы

387  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан, как и все остальные страны мира, с некоторых пор существует реально и виртуально. Причем, считается, что виртуально наша республика более толерантная и интеллектуально прокачанный. Жители этого удивительно мира гнездятся преимущественно в Твиттере и Фейсбуке, где, по их собственным представлениям, делятся друг с другом перлами мудрости, которая распространяется на все сферы жизни Кыргызстана реального.

Перед выборами виртуальные кыргызстанцы бурно обсуждали необходимость не допустить прихода к власти Садыра Жапарова. Посты на этот счет писались разные: длинные и короткие, умные и наивные, цензурные и состоящие сплошь из непечатной брани. Объединял их единый посыл - голосовать нужно за кого угодно (но, если ты либерал, то лучше, конечно, за Клару Сооронкулову), главное - не за Жапарова.

Результат - налицо. Виртуалы проиграли вчистую. Скорее всего, потому что, фактически твиттеряне и фейсбукчане - это просто комментаторы и, чисто физически, пассивное меньшинство нашей страны.

Безусловно, на определеном этапе у многих из нас сложилось впечатление, что интернет и его жители стали непобедимой силой, в том числе политической. И речь даже не о том, как сетевые технологии использовались для смены правящего режима в разных странах.

В Кыргызстане, например, при правлении Сооронбая Жээнбекова власти постоянно оглядывались на реакцию пользователей социальных сетей. И как-то реагировали, пусть даже только на мелочи.

А активисты в интернет-пространстве, тем временем, развивались. Находили новые формы протеста, не предполагающие даже выхода из дома. Помнится, летом прошлого года даже стали проходить онлайн-митинги. Их участники – гражданские активисты – читали стихи, высказывали критику в адрес руководителей государства по поводу коррупции, проблем границ, образования и кадровой политики, призывали всех известных людей открыто высказывать свою гражданскую позицию.

Однако жизнь показала, что фактические перемены можно совершить только в реальной жизни. И сделать это могут только те, кто готов пойти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата. Те, у кого, скорее всего, просто нет времени, а может даже и нужных гаджетов для того, чтобы вести бессмысленные интернет-дискуссии.

Прошедшие выборы четко продемонстрировали, что интернет-агитация теперь сильно проигрывает настоящим встречам с избирателями, где-то даже газетной рекламе. Так, например, кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев очень активно вел свою страницу в социальных сетях, а набрал всего 1,46 процента голосов. Еще более активный в интернете Бабыржан Тольбаев взял 2,35 процента.

При этом, Адахан Мадумаров не особенно заспамливал пространство соцсетей своими агитками, а собрал почти 7 процентов. Скорее всего, на него сработала его политическая репутация и тот факт, что основная часть его электората состоит из тех, кто не может позволить себе тратить время на то, чтобы "орать с мемасиков" в Фейсбуке или запускать треды в Твиттере.

Сейчас фейсбукчане и твиттеряне оплакивают свой проигрыш. Разумеется, тоже напоказ, онлайн. Горюют об отсутствии надежд и обещают массово эмигрировать.

Впрочем, это тотальное отчаяние скоро сойдет на нет. Жители виртуального Кыргызстана уже сейчас возвращаются к привычному ритму публикаций - не только про политику, отвлекаются на склоки друг с другом - то из-за матерящихся деятелей культуры, то из-за разногласий по поводу того, откуда же берется ядовитый смог, то из-за того, что одни считают аресты в рамках борьбы с коррупцией показухой, а другие убеждены, что это лучще, чем приевшееся "дайте факты".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396216
Теги:
Facebook, Twitter, Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, выборы, Интернет, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  