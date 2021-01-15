Виртуальный Кыргызстан проиграл выборы

Кыргызстан, как и все остальные страны мира, с некоторых пор существует реально и виртуально. Причем, считается, что виртуально наша республика более толерантная и интеллектуально прокачанный. Жители этого удивительно мира гнездятся преимущественно в Твиттере и Фейсбуке, где, по их собственным представлениям, делятся друг с другом перлами мудрости, которая распространяется на все сферы жизни Кыргызстана реального.

Перед выборами виртуальные кыргызстанцы бурно обсуждали необходимость не допустить прихода к власти Садыра Жапарова. Посты на этот счет писались разные: длинные и короткие, умные и наивные, цензурные и состоящие сплошь из непечатной брани. Объединял их единый посыл - голосовать нужно за кого угодно (но, если ты либерал, то лучше, конечно, за Клару Сооронкулову), главное - не за Жапарова.

Результат - налицо. Виртуалы проиграли вчистую. Скорее всего, потому что, фактически твиттеряне и фейсбукчане - это просто комментаторы и, чисто физически, пассивное меньшинство нашей страны.

Безусловно, на определеном этапе у многих из нас сложилось впечатление, что интернет и его жители стали непобедимой силой, в том числе политической. И речь даже не о том, как сетевые технологии использовались для смены правящего режима в разных странах.

В Кыргызстане, например, при правлении Сооронбая Жээнбекова власти постоянно оглядывались на реакцию пользователей социальных сетей. И как-то реагировали, пусть даже только на мелочи.

А активисты в интернет-пространстве, тем временем, развивались. Находили новые формы протеста, не предполагающие даже выхода из дома. Помнится, летом прошлого года даже стали проходить онлайн-митинги. Их участники – гражданские активисты – читали стихи, высказывали критику в адрес руководителей государства по поводу коррупции, проблем границ, образования и кадровой политики, призывали всех известных людей открыто высказывать свою гражданскую позицию.

Однако жизнь показала, что фактические перемены можно совершить только в реальной жизни. И сделать это могут только те, кто готов пойти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата. Те, у кого, скорее всего, просто нет времени, а может даже и нужных гаджетов для того, чтобы вести бессмысленные интернет-дискуссии.

Прошедшие выборы четко продемонстрировали, что интернет-агитация теперь сильно проигрывает настоящим встречам с избирателями, где-то даже газетной рекламе. Так, например, кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев очень активно вел свою страницу в социальных сетях, а набрал всего 1,46 процента голосов. Еще более активный в интернете Бабыржан Тольбаев взял 2,35 процента.

При этом, Адахан Мадумаров не особенно заспамливал пространство соцсетей своими агитками, а собрал почти 7 процентов. Скорее всего, на него сработала его политическая репутация и тот факт, что основная часть его электората состоит из тех, кто не может позволить себе тратить время на то, чтобы "орать с мемасиков" в Фейсбуке или запускать треды в Твиттере.

Сейчас фейсбукчане и твиттеряне оплакивают свой проигрыш. Разумеется, тоже напоказ, онлайн. Горюют об отсутствии надежд и обещают массово эмигрировать.

Впрочем, это тотальное отчаяние скоро сойдет на нет. Жители виртуального Кыргызстана уже сейчас возвращаются к привычному ритму публикаций - не только про политику, отвлекаются на склоки друг с другом - то из-за матерящихся деятелей культуры, то из-за разногласий по поводу того, откуда же берется ядовитый смог, то из-за того, что одни считают аресты в рамках борьбы с коррупцией показухой, а другие убеждены, что это лучще, чем приевшееся "дайте факты".