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В России предложили не выдворять некоторых мигрантов-нарушителей

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- Евгений Денисенко
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Иностранных граждан, совершивших административные правонарушения, следует не депортировать, с запретом въезда, а оставлять в России. Соответствующие изменения в миграционное законодательство инициировала заместитель руководителя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Речь, как отмечается, идет о тех иностранцах, чьи близкие родственники являются гражданами России, проживают на ее территории.

Согласно действующим в стране нормам, разрешения на временное проживание в РФ могут лишить при двух и более фактах привлечения к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. В том числе – за различные нарушение миграционного законодательства, общественного порядка. Нарушитель будет оштрафован и в ряде случаев депортирован с запретом на въезд на несколько лет.

"Но если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать?" - считает Наталья Костенко. Она отмечает, что, лишив такого человека права на пребывание в РФ, не всегда принимается во внимание, что у него здесь может быть семья, состоящая из граждан РФ. В итоге мигранты лишаются возможности жить с близкими родственниками, растить детей и содержать их, получая доход в РФ.

Сообщается, что Конституционный суд РФ дважды выразил свою позицию по данному вопросу. И постановил, что правоохранительные и судебные инстанции, принимая решение выслать иностранного гражданина или аннулировать разрешение на пребывание в РФ, обязаны учесть соразмерность и справедливость ответственности.

"Мы уже не первый год поднимаем эту проблему и стараемся обратить на нее внимание заинтересованных российских ведомств. Ведь депортация одного из членов семьи, не являющегося россиянином, лишь усугубляет порой и без того нелегкое экономическое положение этой семьи. А иногда вообще может поставить под угрозу ее существование, в случае вынужденной длительной разлуки между супругами. Будь узаконена предлагаемая норма, поредели бы и так называемые "черные" списки, в которые попадают некоторые мигранты, в том числе из Кыргызстана, ", - прокомментировали депутатскую инициативу, высказавшись в ее поддержку, в Общероссийском Кыргызском конгрессе.


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URL: https://www.vb.kg/396221
Теги:
миграция, Россия
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