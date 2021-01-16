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ГКНБ задержал действующего депутата Жогорку Кенеша за коррупцию

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- Оксана Гут
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ГКНБ по факту коррупции задержан депутат ЖК КР Дуйшон Торокулов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

ГКНБ КР расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК КР (Коррупция).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ 15 января в г.Ош задержан депутат ЖК КР Торокулов Дуйшон Гуламкадырович.

"Одновременно, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ с СКМ МВД КР на территории Чуйской области задержан другой участник преступной группы гражданин КР Шаменов Джантай Махсутович", - отмечают в ведомстве.

Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении Дуйшона Торокулова вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Шаменов Дж. М. в порядке ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.

От редакции отметим, что Торокулов Дуйшон Гуламкадырович является действующим депутатом Жолгорку Кенеша от парламентской фракции "Бир Бол". Он является членом комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.


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URL: https://www.vb.kg/396223
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Дуйшен Торокулов, Депутат
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