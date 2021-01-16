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В Нарыне пьяный мужчина материл и угрожал пистолетом главе госадминистрации

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- Оксана Гут
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Неизвестный мужчина угрожал главе госадминистрации Ак-Талинского района пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба УВД Нарынской области.

12 января примерно в 16:30 часов в ОВД Ак-Талинского района поступила информация о том, что в администрацию села Баетово в состоянии алкогольного опьянения пришел неизвестный мужчина и не дает покоя, при себе у него пистолет.

Следственно-оперативной группой немедленно был осуществлен выезд, где было установлено, что мужчиной является житель Ак-Талайского района А.Е., 1979 года рождения, который при себе имел газо-пневматический пистолет, без каких-либо подтверждающих документов.

По данному факту в Ак-Талинском РОВД начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе досудебного производства установлено следующее: житель Чуйской области А.Е., 1979 года рождения пришел в госадминистрацию Ак-Талайского района в нетрезвом состоянии, грубо нарушая общественный порядок и нормы поведения, вошел в кабинет главы государственной

администрации Ак-Талайского района К.С. 1971г.р., выражаясь нецензурными словами стал угрожать пистолетом, который он принес с собой.

14 января следственный судья Ак-Талинского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

В настоящее время по досудебному производству проводятся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/396226
Теги:
Нарынская область, правительство, суд, хулиганство, Кыргызстан, уголовное дело, пистолет, УВД
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