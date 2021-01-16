В продажу поступила первая книга Алмазбека Атамбаева, написанная в СИЗО

В продажу выходит первая книга бывшего президента Алмазбека Атамбаева "Волшебные сады детства", написанная в местах лишения свободы. Об этом сообщается на его официальной странице в соцсетях.

"Детство - волшебное время, когда сердце человека открыто всему вокруг. Какими бы ни были наши воспоминания, иногда важно оглянуться назад и посмотреть на них осознанным взглядом. "Волшебные сады детства" - первая повесть Алмазбека Атамбаева, экс-президента Кыргызстана, которую он написал во время пребывания в заключении. Ностальгическая и лиричная, полная анекдотов и серьёзная одновременно, книга переносит читателя к тёплому берегу воспоминаний и наставляет не терять мгновения жизни в суете и хлопотах, ценить каждый момент и верить в чудо", - рассказывается в посте.