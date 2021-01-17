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Для Ошской и Джалал-Абадской области закуплены 36 машин Скорой помощи

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- Оксана Гут
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Организациям здравоохранения Ошской и Джалал-Абадской областей переданы машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

16-17 января министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев находится с рабочим визитом в Ошской области. В ходе своей поездки министр принял участие в церемонии передачи автомашин скорой медицинской помощи которые были закуплены по линии Исламского банка развития.

В организации здравоохранения Ошской области переданы 26 машин и в организации здравоохранения Джалал-Абадской области переданы 10 автомашин скорой медицинской помощи.

Всего по линии Исламского банка Развития закупаются 66 автомашин скорой медицинской помощи, которые по мере поступления будут распределены по всем организациям здравоохранения республики. Ранее 9 автомашин были переданы организациям здравоохранения Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/396239
Теги:
Минздрав, скорая помощь, Исламский банк развития, Кыргызстан, автомобили
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