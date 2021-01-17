Эксперты стран СНГ признали важность пересмотра их конституций

"Опыт конституционного и международно-правового строительства на евразийском пространстве" - круглый стол под таким названием организовали автономная некоммерческая организация (АНО) "Содружество народов Евразии" и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета. Участие в нем приняли общественные деятели, политологи, социологи, юристы в области конституционного и международного права из России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы.

Собеседники констатировали, что в условиях широкого распространения технологий "цветных революций" особую актуальность на евразийском пространстве приобретают задачи сохранения внутриполитической стабильности, защиты суверенитета от внешних влияний, эволюционного развития и укрепления государств в конституционно-правовом русле, обеспечения гарантий межнационального мира и согласия. Для этого участники дискуссии попытались проанализировать, сопоставить опыт стран СНГ по разработке и совершенствованию своих Конституций, объективные причины их пересмотра и дополнения, перераспределения властных полномочий, обеспечения баланса сдержек и противовесов, гарантий прав и свобод человека и гражданина.

В случае с Кыргызстаном отмечалось, что после перехода в 2010 году к парламентско-президентской форме правления теперь пришлось вернуться к усилению роли и полномочий президента в политической системе. Причиной пересмотра подходов, по мнению экспертов из Кыргызстана, стало то, что изменения, заложенные в Конституцию страны десять лет назад, не оправдали общественных ожиданий. А парламентская республика, по сути, обернулась подменой демократических процедур негласными, кулуарными договоренностями политических партий с распределением между собой по квотам государственных должностей и органов без широкого участия населения.

Сопоставляя опыт национально-государственного строительства, участники обсуждения пришли к выводу, что актуальные поправки в первоначальные Конституции стран СНГ отражают объективные изменения, произошедшие в их обществах за почти 30 лет, со времени распада СССР. И в условиях новых вызовов и угроз направлены на укрепление конституционного строя в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития государств.

Вместе с тем, по мнению экспертов, в ситуации вынужденного ограничения экономических и других связей по причине пандемии важно преодолеть и риски дезинтеграции на международном пространстве, укрепить институциональные и правовые основы СНГ, ЕАЭС и ОДКБ для эффективного решения общих задач их странами-участницами в обоюдных интересах.

Так, утрата работы и карантинное перекрытие границ оголили проблемы трудовых мигрантов. И это, по общему заключению, требует повышения их защищенности, информационной поддержки и гармонизации национальных законодательств стран ЕАЭС в части регулирования миграционных процессов, в том числе с использованием новых цифровых технологий и платформ.