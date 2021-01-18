Ничего невозможного нет. Рецензия на фильм Роберта Земекиса "Прогулка"

Посмотрел на выходных захватывающий фильм Роберта Земекиса "Прогулка". Получил потрясающие ощущения - как когда–то во время службы в армии стоял в двери вертолета перед прыжком с парашютом. Я не боюсь высоты, но комок к горлу подкатывал... В картине рассказывается о том, как воздушному акробату Филиппу Пети удалось пройти над бездной между небоскребами по протянутому канату 7 августа 1974 года. Совершить безумный поступок ему помогли друзья и его наставник Папа Руди.

Во время просмотра вы перенесетесь в Америку 1970–х, увидите строительство печально известных башен–близнецов. Постоите вместе с героями фильма на краю крыши этих уже несуществующих гигантов. Захватывающие дух виды с высоты птичьего полета производят на зрителей неизгладимое впечатление, а блестящий актерский состав не оставляет сомнений в реальности происходящего на экране.

История начинается во Франции, где Филипп увлекся цирковым искусством и впервые увидел в журнале фотографию недостроенных башен–близнецов. Это был судьбоносный момент. Не разработав четкого плана, он решил во что бы то ни стало стать первым и единственным человеком, кто натянет между ними канат и пройдет по нему.

Сила духа, упорство и стремление сделать что–то особенное понадобились ему, чтобы осуществить опасное приключение. Собрав команду единомышленников, Пети отправляется в США, где и воплощает свои мечты в жизнь. Но Филипп показан не храбрецом и человеком–легендой, а скорее безумцем, готовым на все ради достижения цели. Конфликты с друзьями, ссоры с девушкой - все это отделяет его от своей команды.

Нужно отметить, сценарий фильма создан по автобиографической книге "Достать до облаков", ее написал канатоходец сразу же после осуществления своего безумного и дерзкого плана: на головокружительной высоте - 110 этажей - он прошел по канату, натянутому между двумя знаменитыми башнями–близнецами в Нью–Йорке. И этот рискованный трюк уже невозможно никому повторить - ведь башни Всемирного торгового центра уничтожены в результате атаки исламских террористов 11 сентября 2001–го года.

Очень понравился Джозеф Гордон–Левитт, удивительно точно перевоплотившийся в Филиппа Пети. Веришь, что он настоящий канатоходец, настолько пластичный и гибкий артист. Обаятельный, харизматичный Джозеф не оставляет никого равнодушным так же, как и его подружка, очаровательная Шарлотта Лебон в роли Анни Элликс. Да и весь потрясающий актерский состав на высоте в прямом и переносном смысле этого слова.

Режиссер фильмов "Форрест Гамп", "Изгой", "Назад в будущее" и "Полярный экспресс" Роберт Земекис вспоминает: "Когда я впервые услышал эту историю, подумал: "Боже мой, этот фильм необходимо снять, чего бы это ни стоило, и необходимо снять в формате 3D". Наблюдать за поведением канатоходца всегда на порядок интереснее, когда смотришь у него из–за плеча. К сожалению, никогда не удастся увидеть ситуацию его глазами, когда он стоит на канате, если, конечно, вы сами не увлекаетесь хождением по канату. Наш фильм не только расскажет историю Пети, но и позволит зрителям увидеть то, что видел француз, когда балансировал на канате между башнями. А благодаря 3D–формату ощущения будут предельно реалистичными, а зрелище захватывающим".

Как развивалась эта биографическая история и чего стоило Филиппу воплотить в жизнь свою рискованную для жизни мечту, вы узнаете, посмотрев фильм. А я всем желаю мечтать, потому что у мечты не существует границ и если очень сильно что–то захотеть, то это обязательно сбудется.