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В Афганистане вновь отмечают рост насилия и радикальных настроений

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- Виктория Гунгер
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В Дохе талибы встретились с делегацией официального Кабула. Официально второй раунд переговоров начался 5 января, однако последние несколько дней талибы уклонялись от встреч с кабульской командой, ссылаясь на занятость, и согласовывать повестку второго раунда не спешили, пишут зарубежные СМИ.

Встреча прошла на фоне резкого роста насилия в Афганистане, устроенного исламскими радикалами по всей стране.

В субботу талибы взяли на себя ответственность за комплексное нападение на объект NDS в южной провинции Кандагар.

Также в субботу стало известно, что в семи провинциях Афганистана: Кабул, Герат, Баглан, Лагман, Нангархар, Кандагар и Гильменд, исламские радикалы совершили нападения на правоохранителей, в результате чего были убиты 19 сотрудников сил безопасности.

А вчера полиции Кабула сообщила, что неизвестные боевики около 8:30 утра открыли огонь по автомобилю, в котором находились две женщины-судьи Верховного суда. Обе они были убиты, а еще два человека - водитель и еще одна женщина, сотрудник Министерства образования - получили ранения.

Между тем, журналисты в Афганистане в субботу раскритиковали афганское правительство за его "нежелание" защищать медиа сообщество на фоне недавней волны целенаправленных убийств.

Это произошло через несколько часов после того, как разъяренная толпа, в том числе имам мечети, атаковала Zohra Radio, местную радиостанцию ​​в городе Кундуз, повредив оборудование и здание.

Журналисты заявили, что нападение было заранее спланированным и предупредили, что свобода прессы находится под угрозой в Афганистане.

"В прошлом мы боялись вооруженных противников, но теперь мы чувствуем страх перед собственным народом", - сказал Хасиб Хасас, журналист из северо-восточной провинции Кундуз.

Толпа, которая только что вернулась с пятничной молитвы, также устремилась к двум другим радиостанциям в городе, Radio Kaihan и Radio Chiragh, но, по словам местных источников, им помешали силы безопасности.

Утверждается, что мотивом нападения была трансляция музыки радиостанцией во время пятничной молитвы.


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URL: https://www.vb.kg/396255
Теги:
Афганистан, терроризм, конфликт, Кыргызстан
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