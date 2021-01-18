Финпол о слухах про задержание Жапыкеева: Намерено подрывают имидж Службы

Некоторые отечественные СМИ сообщили, что активист Мелис Аспеков, который арестован по делу о вымогательстве $250 тысяч у руководства "Кыргыз Темир Жолу" дал показания против главы Финансовой полиции (ГСБЭП) Сыймыка Жапыкеева. Журналисты со ссылкой на собственные источники утверждают, что часть денег Мелис Аспеков якобы передал Сыймыку Жапыкееву и в ближайшее время ожидается задержание главы Финпола.

Эту информацию активно обсуждают в социальных сетях. Тем временем в пресс-службе ГСБЭП, комментируя VB.KG данную информацию отметили, что за последние недели участились случаи распространения непроверенной и дискредитирующей информации.

- Подобные слухи направлены на то, чтобы подорвать имидж Сыймыка Жапыкеева и всей Службы по борьбе с экономическими преступлениями. В данное время Финпол расследует несколько резонансных дел с многомиллионным ущербом для государства. Это не нравится многим людям, среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники и другие влиятельные лица. Некоторые готовы прибегать к различным методам, в том числе дискредитировать Службу в глазах общественности и намерено распространяют слухи, - прокомментировали в пресс-службе ГСБЭП.

Напомним, 9 января ГКНБ сообщил о задержании активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева по подозрению в вымогательстве четверти миллиона долларов. Сейчас оба находятся под стражей в СИЗО ГКНБ.